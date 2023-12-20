У Польщі засудили 11 українців, які шпигували на користь Росії: деталі

Польські медіа повідомляють, що ворожі агенти шпигували за об'єктами критичної інфраструктури. Окрім того, вони агітували нападати на українців, підпалювали автівки та будинки.

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У Польщі засудили 14 російських агентів, які слідкували за рухом гуманітарної допомоги та планували диверсії на залізниці. Серед них – 11 українців. Про це пише польське видання Rzeczpospolita.

Журналісти повідомляють, що зловмисникам призначили від 1 до 6 років ув’язнення. Спочатку у шпигунстві підозрювали 16 осіб, втім щодо двох людей справи винесли в окреме провадження.

Серед осіб, яких покарали за шпигунство, також є один росіянин та два громадяни Білорусі.

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Зазначається, що засуджені слідкували також за морським портом, аеропортом та військовим транспортом. Робили це вони за допомогою 6 встановлених бездротових камер з високою якістю зображення. Посилаючись на вирок журналісти пишуть, що зловмисники планували встановити на об’єкти спостереження GPS-трекери.

За якими об’єктами слідкували:

міжнародним аеропортом в Ясенці;

залізничною станцією в Жешуві;

військово-морським портом в Ґдині.

Також спостереження велося за пунктами пропуску та за залізничними шляхами, якими доставляється озброєння та гуманітарна допомога в Україну.

Завдання шпигуни отримували від свого кураторів через Telegram. Повідомляється, що один із кураторів планував влаштувати диверсію на залізниці, а саме пустити з колій потяг з військовим транспортом. За виконану роботу він запропонував виконавцям 10 тисяч доларів.

Також зловмисники за наказами розклеювали листівки із закликами нападати на українців, підпалювали автомобілі та помешкання. До прикладу, за розклеювання листівок російські агенти отримували 5 доларів. За встановлення камери їм платили близько 300-400 доларів.

Нагадаємо, наприкінці листопада ЗМІ повідомляли, що у Польщі засудили громадянина України, який слідкував для російської спецслужбою за критичною інфраструктурою. Йому призначили 1 рік ув’язнення.

Також у листопаді латвійський суд виніс вирок за шпигунство ексдепутату Янісу Адамсону. Журналісти писали, що він передавав ФСБ секретну інформацію.