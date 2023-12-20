Шквалистий вітер здув Boeing 737 зі стоянки в аеропорту Буенос-Айреса (відео)

За інформацією ЗМІ, ніхто не постраждав, проте авіалайнер та інфраструктура аеропорту в Буенос-Айресі зазнали пошкоджень.

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Днями над Буенос-Айресом пройшов шторм зі швидкістю вітру майже 150 км/год, який у міжнародному аеропорту імені Хорхе Ньюбері зрушив з місця і повернув на кілька метрів припаркований Boeing 737-700. Про це повідомив YouTube-канал MTU ESN.

Boeing 737-700 авіакомпанії Aerolineas Argentinas важить 38 тонн і може перевозити 128 пасажирів, крім членів екіпажу.

Як повідомляють ЗМІ, під час руху літак збив крилом трап, який із великою швидкістю покотився злітно-посадковою смугою. Інше крило зачепило будівлю аеропорту. Виявилися пошкодженими й інші службові машини та візки. Через НП скасували і затримали кілька рейсів. Ніхто не постраждав, але літак зазнав пошкоджень.

Ураган у Буенос-Айресі — що сталося

Сильний шторм, що обрушився на кілька міст у провінції Буенос-Айрес та агломерації, став причиною загибелі щонайменше 13 осіб, понад десяток людей дістали поранення. Він також спричинив повені, руйнування і падіння дерев.

Крім того, вітер із поривами, що перевищували 150 км/год, викликав страх у населення, на лініях екстреної допомоги було зареєстровано величезну кількість звернень.

"У нас був сильний шторм із руйнівними поривами. Те, що сталося в останні кілька годин, було "особливою ситуацією", коли існувала "гігантська штормова система, що охопила територію від Атлантичного океану до провінції Кордова", — пояснив Сінді Фернандес, метеоролог Національної метеорологічної служби (SMN).

Він наголосив, що такі шторми виникають, коли існує дуже тепла маса повітря, з великою вологістю і дуже нестабільна, яка поєднується з настанням досить холодного фронту.

Хоча фахівці попереджають, що "це одиничний випадок", вони не виключають, що такий ураган може повторитися в різних регіонах країни.

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Нагадаємо, названо 20 країн, які опинилися в зоні ризику смертельної повені. Дослідники виявили, що зміни клімату розширюють зони небезпеки катаклізмів, у найближчому майбутньому в небезпеці можуть опинитися ще більше людей.

Раніше Фокус писав про руйнівний шторм Бабет у Великій Британії. Дощ прийшов "не з того боку" і всі виявилися не готові.