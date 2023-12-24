"Революція не відбувається": Вучич звернувся до нації через мітинги опозиції в Белграді (відео)

Лідер Сербії у своєму виступі подякував іноземним спецслужбам за попередження про "інциденти, що готуються", але не уточнив, про які саме служби йдеться.

Related video

Президент Сербії Александр Вучич звернувся до нації на тлі спроби захоплення будівлі міськадміністрації членами опозиції. Лідер попередив, що в його країні "кольорова революція" не втілиться в дійсність, передає медіа Srbija Danas.

"Не хвилюйтеся, громадяни Сербії. Ми любимо свою країну і місто, ми не звикли, щоб хтось розбивав наші вікна, хтось знищував наш будинок. Ніякої революції не відбувається, у них нічого не вийде", — заявив президент.

Вучич також оцінив кількість учасників протестів у 2,5 тис. осіб. Президент закликав громадян не хвилюватися і зазначив, що компетентні державні органи вживатимуть заходів для затримання "бунтівників і головорізів".

"З усієї Сербії надійшли тисячі дзвінків від людей, які хочуть приїхати захистити наші інститути. Ми просимо їх не робити цього. Країна досить сильна, щоб захистити Сербію і Белград", — сказав він.

Лідер держави також заявив, що багато людей у регіоні вже радіють і святкують "революцію" в Белграді, але це є результатом серйозних геополітичних обставин, за яких робляться спроби зруйнувати незалежність Сербії.

Александр Вучич також подякував іноземним спецслужбам за попередження про підготовлення інцидентів, але не уточнив, про які саме спецслужби йдеться.

Ситуація в Сербії: що відбувається в Белграді в ці години

Ситуація в Сербії загострилася після парламентських виборів, на яких перемогла партія президента Александра Вучича, а прозахідна опозиційна коаліція "Сербія проти насильства", яка посіла друге місце, відмовилася визнати поразку і звинуватила владу у фальсифікації та крадіжці голосів.

У понеділок, 18 грудня, противники попередніх результатів виборів у Сербії зібралися в Белграді та перекрили вулицю перед будівлею виборчої комісії. Ситуація загострилася після того, коли президент країни заявив, що протести опозиції в сербській столиці не принесуть результатів і що тільки вибори можуть "змінити владу". Після цього протестувальники блокували центр Белграда і навіть спробували проникнути в будівлю мерії.

О 22:00 поліція застосувала проти натовпу сльозогінний газ після того, як з'ясувалося, що демонстранти вдруге намагаються увірватися в адміністративну будівлю Белграда.

Нагадаємо, 1 листопада в Сербії президент розпустив парламент і назвав дату позачергових виборів. Александар Вучич закликав до мирної кампанії на тлі "глобальних викликів" і попередив про тиск через відносини з Косово.

Крім того, Вучич заговорив про розширення співпраці з НАТО. За словами сербського президента, Белград готовий відновити спільні навчання з Альянсом і вважає нинішні відносини правильними. Водночас країна продовжить залишатися нейтральною.