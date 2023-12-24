"Революции не происходит": Вучич обратился к нации из-за митингов оппозиции в Белграде (видео)

Лидер Сербии в своем выступлении поблагодарил иностранные спецслужбы за предупреждение о "готовящихся инцидентах", но не уточнил, о каких именно службах идет речь.

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Президент Сербии Александр Вучич обратился к нации на фоне попытки захвата здания горадминистрации членами оппозиции. Лидер предупредил, что в его стране "цветная революция" не воплотится в действительность, передает медиа Srbija Danas.

"Не волнуйтесь, граждане Сербии. Мы любим свою страну и город, мы не привыкли, чтобы кто-то разбивал наши окна, кто-то уничтожал наш дом. Никакой революции не происходит, у них ничего получится", — заявил президент.

Вучич также оценил количество участников протестов в 2,5 тыс. человек. Президент призвал граждан не волноваться и отметил, что компетентные государственные органы примут меры для задержания "бунтовщиков и головорезов".

"Со всей Сербии поступили тысячи звонков от людей, которые хотят приехать защитить наши институты. Мы просим их не делать этого. Страна достаточно сильна, чтобы защитить Сербию и Белград", — сказал он.

Лидер государства также заявил, что многие люди в регионе уже радуются и празднуют "революцию" в Белграде, но это является результатом серьезных геополитических обстоятельств, при которых предпринимаются попытки разрушить независимость Сербии.

Александр Вучич также поблагодарил иностранные спецслужбы за предупреждение о готовящихся инцидентах, но не уточнил, о каких именно спецслужбах идет речь.

Ситуация в Сербии: что происходит в Белграде в эти часы

Ситуация в Сербии обострилась после парламентских выборов, на которых победила партия президента Александра Вучича, а прозападная оппозиционная коалиция "Сербия против насилия", занявшая второе место, отказалась признать поражение и обвинила власти в фальсификации и краже голосов.

В понедельник, 18 декабря, противники предварительных результатов выборов в Сербии собрались в Белграде и перекрыли улицу перед зданием избирательной комиссии. Ситуация обострилась после того, когда президент страны заявил, что протесты оппозиции в сербской столице не принесут результатов и только выборы могут изменить власть". После этого протестующие блокировали центр Белграда и даже попытались проникнуть в здание мэрии.

В 22:00 полиция применила против толпы слезоточивый газ после того, как выяснилось, что демонстранты во второй раз пытаются ворваться в административное здание Белграда.

Напомним, 1 ноября в Сербии президент распустил парламент и назвал дату внеочередных выборов. Александар Вучич призвал к мирной кампании на фоне "глобальных вызовов" и предупредил о давлении из-за отношений с Косово.

Кроме того, Вучич заговорил о расширении сотрудничества с НАТО. По словам сербского президента, Белград готов возобновить совместные учения с Альянсом и считает нынешние отношения правильными. При этом страна продолжит оставаться нейтральной.