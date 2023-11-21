"Хотим большего присутствия": Вучич заговорил о расширении сотрудничества с НАТО (видео)

По словам сербского президента, Белград готов возобновить совместные учения с Альянсом и считает нынешние отношения правильными. При этом страна продолжит оставаться нейтральной.

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Сербия может рассмотреть вопрос общих учений с НАТО после визита генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Об этом заявил глава государства Александр Вучич, передает РТС 21 ноября.

В первую очередь президент Сербии поблагодарил лидера Альянса за его позицию, ведь по его словам, он старался быть справедливым по отношению к Белграду. Их встреча продлилась полтора часа и за это время удалось обсудить множество важных вопросов.

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"Мы постараемся поддерживать наилучшее общение с НАТО в будущем. Что касается сербской армии, то она профессионально выполняла свои задачи, никогда не превышала своих прав, своих полномочий, у нее всегда были правильные отношения с КФОР (силы Альянса, отвечающие за безопасность в Косово, — ред.) и НАТО. А где и как мы будем размещать нашу армию в соответствии с Конституцией Республики Сербия и законами этой страны, никоим образом не подвергая опасности никого — это наше дело", — заявил Александр Вучич на пресс-конференции.

Отдельно поднялась тема отношений Белграда с НАТО. Глава государства отметил, что сотрудничество является правильным и хорошим решением, хоть Сербия продолжит оставаться нейтральной в военном плане страной.

В ближайшей перспективе также могут быть возобновлены совместные учения Альянса и Сербии. Александр Вучич отправит этот вопрос правительству на рассмотрение.

"Мы приветствуем присутствие солдат НАТО, присутствие солдат КФОР. Мы хотим еще большего присутствия КФОР и солдат НАТО. У нас нет проблем с этим, чтобы внести ясность, но у нас есть проблема с политическим интерпретация, которая исходит от многих стран Запада, а именно: нам нравится резолюция 1244, когда в ней говорится о мандате НАТО, но нам не нравится, когда она говорит о территориальной целостности Республики Сербия", — продолжил сербский президент.

Стоит отметить, что после 24 февраля 2022 года Сербия оставалась одной из стран, которая отказалась вводить санкции против России. В СМИ также утверждали, что глава Минэкономики был уволен в июне этого года за призывы изменить позицию Белграда в отношении России. Теперь же идет речь о расширении сотрудничества с НАТО, хотя Кремль считает Альянс основным своим врагом.

16 ноября появилась информация, что Сербия договорилась с Азербайджаном о новых поставках газа и это поможет снизить зависимость от российских поставок, которые несмотря на войну в Украине продолжаются.

17 ноября Сербия анонсировала участие своих строительных компаний в послевоенном восстановлении Украины. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Горан Весич считает, что Белград имеет мощную механическую и строительную промышленность, инженерный потенциал, рабочую силу, механизацию, рекомендации и опыт.