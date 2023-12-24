Танкер загубив десятки контейнерів із холодильниками у морі, – ЗМІ

На пляжах знайшли холодильники, взуття та шприци, упаковані в поліетиленові пакети.

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На узбережжі Північної Ютландії опинилися чотири контейнери з товарами, які змило під час шторму з корабля Mayview Maersk. Подробиці повідомило Польське радіо.

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Корабель направлявся порту Ґданська. На шляху до пункту призначення було загублено 46 контейнерів у Північному морі.

В суботу, 23 грудня, знайшли чотири з них. Вони перебували поблизу узбережжя Північної Ютландії, Данія. Хвилями моря на берег викинуло, зокрема, холодильники.

Військові Данії видали попередження для суден, що дрейфують між данськими містами Скаген та Ганстхольм. Власник вантажного судна Maersk повідомив у заяві, що інцидент відбувся в п'ятницю під час шторму Ріа, коли корабель прямував із Бремергафена в Німеччині до Ґданська. Як він зазначив, ніхто з членів екіпажу не постраждав, а транспортний корабель може рухатися далі.

За даними данських ЗМІ, чотири контейнери із товарами, які змило під час шторму, опинилися на узбережжі Північної Ютландії. На пляжах знайшли холодильники, взуття та шприци, упаковані в поліетиленові пакети.

Компанія Maersk запевнила, що допоможе з очищенням пляжів.

Нагадаємо, в березні дайвер показав морських тварин біля танкера, що затонув у 1943 році. У районі, де проводилася зйомка, у 1943 році зіткнулися два кораблі — Gulfbelle та Gulfland. За даними Мінтранспорту США, тоді загинули 37 людей. Але тепер на уламках аварії корабля розквітає нове життя. Ейвері Пакстон, морський біолог з Національного центру вивчення океанів, каже, що кораблі знаходять своє друге життя під водою, оскільки місця аварії кораблів стають домом для різноманітних рослин і тварин.