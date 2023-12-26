"Щури в мантіях": суддям, які заборонили Трампу балотуватися на вибори, погрожують, — CNN

За даними американських представників правоохоронних органів, ФБР продовжує уважно стежити за ситуацією та активно розслідує різні інциденти, які можуть бути пов'язані з рішенням суду.

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Судді, які заборонили Дональду Трампу балотуватися в президенти США, почали отримувати погрози після цього. Про це пише CNN.

Ідеться про суддів Верховного суду американського штату Колорадо, які минулого тижня ухвалили рішення не допускати колишнього американського президента на майбутні вибори в листопаді 2024 року.

Одразу після цього вони почали отримувати погрози на свою адресу, і для їхнього захисту розпочалася співпраця ФБР із правоохоронними органами.

"ФБР знає ситуацію та співпрацює з місцевими правоохоронними органами. Ми активно розслідуватимемо будь-які погрози або застосування насильства, вчинені кимось, хто використовує екстремістські погляди для виправдання своїх дій, незалежно від мотивації", — заявила офіцерка зі зв'язків із громадськістю ФБР Віккі Мігоя.

Представник судового відділення Колорадо жодним чином не коментував ситуацію з погрозами, а ось представник патрульної служби штату Гері Катлер зазначив, що будь-які погрози на адресу суддів розглядатиме місцева влада.

До слова, минулого тижня також з'явилося повідомлення про замінування резиденції одного зі суддів, однак пізніше виявилося, що воно було неправдивим. Поліція Денвера продовжує розслідування.

"Усе перевірено, і ми продовжуємо розслідування цього звіту. Із міркувань безпеки та конфіденційності, а також розслідування, що триває, ми не можемо поки що надати будь-яку додаткову інформацію", — заявили представники правоохоронних органів.

До слова, у матеріалі також зазначили, що представники державних і місцевих правоохоронних органів та неурядових дослідницьких груп відстежували дописи, які з'являлися на різноманітних екстремістських онлайн-форумах, адже хотіли так виявити можливі небезпеки для державних службовців.

У результаті виявилося, що згадка тих чотирьох суддів, які й ухвалили рішення про те, щоб не допускати Дональда Трампа на вибори, регулярно з'являлися в таких публікаціях. Там закликали розкрити їхні особистості.

Аналіз не зафіксував конкретних загроз для суддів, проте стало зрозуміло, що ризик для незаконних дій залишається.

"Усіх щурів у мантіях треба повісити", — написав один із відвідувачів форуму. Конкретних імен він не називав, проте найімовірніше, пишуть у CNN, ідеться про суддів із Колорадо.

Нагадаємо, 20 грудня повідомлялося, що вищий суд Колорадо заборонив Трампу балотуватися на виборах президента 2024 року. За словами журналістів, передвиборчий штаб Трампа відразу ж заявив, що подасть апеляцію на це рішення до Верховного суду США.