Фальшиві візи в паспорті: українські біженці стають жертвами афери в Британії, — ЗМІ

У благодійній організації Settled заявили, що фейкові візи практично неможливо відрізнити від справжніх і в аеропорту пасажирів із ними пропускають. Уже в Британії прикордонники можуть побачити, що це обман.

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Українські біженці стають жертвами візової афери на території Великої Британії. Таких випадків стає тільки більше. Про це пише The Independent.

За даними благодійної організації Settled, українців ошукують аферисти і видають візи до Великої Британії, які на перший погляд не можна відрізнити від справжніх.

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Співробітники авіакомпаній спокійно пропускають пасажирів в аеропортах, проте прикордонники по прибуттю вже фіксують, що документи не є дійсними.

Після виявлення таких випадків українські біженці стають нелегальними мігрантами, адже їхні паспорти вилучають. Благодійні організації також зазначають, що співробітники прикордонної служби все ж таки виділяють громадянам шестимісячні візи, однак після цього вони залишаються без доступу до житла та інших пільг.

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що регулярно працюють над тим, щоб знаходити і запобігати шахрайству в цій сфері, однак злочинні угруповання продовжують свої дії.

Організація Settled закликала Лондон видати чіткі інструкції з приводу того, як видавати тимчасові візи українцям, які були ошукані. У благодійній організації "Опора" також заявили про те, що ця проблема досить поширена.

Шахраї досить часто кажуть українцям, що в них є можливість потрапити до Великої Британії через Ірландію, адже далеко не всі знають, що ця країна не є частиною Британії.

У британському Червоному Хресті додали, що вони також зафіксували певну кількість випадків, коли британці, що мали прийняти біженців на роботу, оплачували їм поїздку з конкретною пропозицією щодо роботи, однак потім виявлялося, що умови значно відрізняються від обіцяного.

"Ми також чули про випадки, коли додаткові витрати на проживання (комунальні платежі, витрати на харчування), пов'язані з утриманням сім'ї, використовують як підставу для того, щоб змусити людей працювати в умовах експлуатації", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 грудня повідомлялося, що українські біженці в Данії мають повернутися додому після завершення війни, про що заявив міністр імміграції та інтеграції Данії Коре Дюбвад. За його словами, влада країни розглядає перебування українських біженців на данській території як тимчасове, незалежно від того, звідки вони приїхали.