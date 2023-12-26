Правоохоронець позначив символом загарбницької війни РФ проти України своє службове обладнання. Цей знак також неодноразово фіксувався на публічних заходах у Відні, без реагування на це з боку поліції.

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У австрійській столиці на одному з вуличних заходів містяни та гості Відня помітили поліцейського з літерою "Z" на шоломі. Ця "деталь" викликала обурення багатьох користувачів соцмереж, які припустили зв’язок із символікою російської агресивної війни проти України. Поліція Відня вже надала пояснення щодо цього випадку у дописі в соцмережі Х (колишній Twitter).

За офіційним поясненням поліції Відня, правоохоронець зробив маркування на своєму шоломі (а саме з літери "Z" починається його прізвище) для розпізнавання колегами під час заходу, однак не врахував символізм.

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"З учорашнього дня колега з підрозділу реагування Бургенланду, який підтримував своїх колег у Відні в охороні різних об'єктів під час свят, викликав занепокоєння. Причина: його шолом, який він позначив літерою "Z", — прокоментували в поліції один з дописів інтернет-користувачів на цю тему.

У Відні помітили поліцейського з літерою "Z" на шоломі Фото: POLIZEI WIEN

Там заявили, що "Z" є першою буквою прізвища поліцейського, "який позначив свій шолом для розпізнавання під час участі в курсі оперативної підготовки".

"Колега не врахував символізм, але, звісно, був поінформований, і маркування було видалено. Ми не розуміємо зроблену тут прив’язку до Росії", — повідомили у віденській поліції.

Зазначимо, що символ країни-агресорки РФ "Z" також неодноразово фіксувався на публічних заходах у Відні, однак поліція ніяк не реагувала на такі прояви.

Тим часом до армії РФ повертаються на службу солдати із загону "Шторм-Z" після поранень і ампутацій. Бійці російського підрозділу "Шторм-Z" з високою ймовірністю повертаються на бойову службу з ранами, що не загоїлися, і навіть після ампутацій кінцівок.

Нагадаємо, що РФ перекинула для захоплення Куп'янська і найманців "Шторм V". Штурмові роти "Шторм V" перебувають у складі 25-ї та 138-ї бригад ЗС РФ, які раніше вели наступальні дії поблизу Синьківки.