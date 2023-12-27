"Найдепресивніший рік у житті": українці приїхали на канікули в Техас і вирішили залишитися

Сім'я українців переїхала в Остін, залишивши вдома все: машину, житло й інше. Але не шкодує про це, оскільки бачить майбутнє для дітей у США.

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Після початку повномасштабного російського вторгнення українська сім'я переїхала в Остін (штат Техас). Її голова Федір прикутий до інвалідного крісла, він бореться з бічним аміотрофічним склерозом (ALS), який вплинув на його мовлення та можливість пересуватися. Про це повідомляє ConchoValley.

У дружини Наталії онкологічне захворювання, а 25-річний син Сергій — єдиний із них, хто говорить англійською. Зараз він допомагає батькам пристосуватися до життя в новому оточенні. За його словами, вони могли не вижити без підтримки системи охорони здоров'я штату.

"2022 рік був найдепресивнішим роком мого життя, який я пам'ятаю. Змінилося багато чого. Я відвідував реанімації, лікарні, у мене зникло відчуття реальності", — пояснив Сергій.

За кілька днів до Різдва представники хоспісу допомогли Федору відсвяткувати Різдво далеко від дому. Представники організації принесли подарунки у своїх руках — жест доброти, зрозумілий для всіх і без знання мови.

"Для нас велика честь піклуватися про нього, — сказала Кім Еплі, представниця хоспісу AccentCare. — Під час Різдва ми зрозуміли, що в них є деякі потреби. Адже вони біженці з України, а можливостей для працевлаштування не так багато".

Попри безліч немислимих труднощів, Федір, Наталя та Сергій зберігають бадьорість духу. За словами Наталії, найбільшим подарунком була можливість стати американцями.

"Ми хотіли б бути тут, — сказала вона українською. — Ця країна для людей, країна можливостей... Ми все залишили вдома: машини, будинки й інше".

Нагадаємо, що українські біженці у Великій Британії стають жертвами афери з фальшивими візами в паспортах.

Також повідомлялося, що українські біженці в Данії мають повернутися додому після завершення війни. Таку заяву зробив міністр із питань імміграції Данії Коре Дюбвад.