"Поставив підпис за Путіна": в РФ депутат "прифотошопив" себе до тіла іншого парламентаря (фото)

Депутат намахлював з фото, щоб відзвітувати перед виборцями. За його словами, він дійсно ставив підпис, але фото не вийшло, тож йому допомогла вийти з ситуації його донька.

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У Росії депутат з Челябінської області не зміг похизуватися тим, що поставив підпис в підтримку президента РФ Володимира Путіна, який вирішив балотуватися в президенти, тож пішов на "маленьку хитрість". Він прифотошопив свою голову до тіла іншого депутата, який підписався за Путіна. Про це пише незалежне російське медіа ASTRA.

Так, депутат з Челябінської області, член "Справедливої Росії" Дмитро Сумін опублікував на своїй сторінці у "ВКонтакті" фото того, як він ставить підпис на підтримку висування Володимира Путіна на вибори президента Росії.

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"Наш лідер Володимир Путін репрезентує не якусь окрему партію, він представляє інтереси всього нашого багатонаціонального народу", — написав Сумін під фото.

Втім, пильні читачі виявили, що тіло Суміна на світлині належить іншому депутату з Челябінської області, який вже поширював схожий фотозвіт — Павлу Жолобову. Сам Сумін підтвердив, що пішов на маленьку хитрість і в нього були на те причини.

"Річ у тому, що фотографія не вийшла, коли я ставив підпис. І мені донька ось так допомогла вийти зі становища. Схоже, потрібно буде зробити свою фотографію ще раз", — заявив він.

Нагадаємо, що російські окупанти записали на фронті постановче відео, коли солдат ЗСУ відмовляється йти на штурм, а командир його розстрілює.

Раніше повідомлялося, що українець спланував виїхати за кордон через пункт пропуску на Волині. Завдяки інтернету та "магії" фотошопу він зробив собі документ, який "звільняє" від призову.