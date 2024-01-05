У Польщі горів готель з українськими біженцями: де тепер житимуть люди (фото)

За інформацією поліції, загалом у будівлі перебувало 155 українців. 28 із них довелося евакуювати з балконів, оскільки коридори були охоплені вогнем.

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У польському місті Олецько Вармінсько-Мазурського воєводства у готелі, де проживали 155 біженців з України, сталася пожежа. Вже відомо про постраждалих українців. Про це повідомляє Polskie Radio.

За заявою пресофіцера Олецького районного відділу пожежної служби Марека Висоцького, четверо людей потрапили до лікарні після пожежі займання. Він також повідомив подробиці інциденту.

"Інформація про задимлення у готелі, де проживали українці, надійшла у четвер близько 9:40 (за Варшавою — ред.)", — повідомив Висоцький.

У Польщі горів готель з українцями Фото: Укрінформ

За словами пресофіцера, займання виникло в одній з кімнат готелю. Вогонь швидко розповсюдився на інші номери.

"З балконів готелю було евакуйовано 28 зі 155 людей", — повідомив Марек Висоцький.

Він розповів, що люди не змогли втекти через коридори, тому що приміщення було охоплено димом і вогнем.

"Вони вийшли на балкони й чекали на нашу допомогу, яку ми надавали, використовуючи драбини та гідравлічний домкрат. Всього з будівлі було евакуйовано 28 осіб", — додав він.

Загалом пожежу ліквідовували 58 рятувальників. Вогонь знищив три кімнати та частину коридору.

Наразі будівля виведена з експлуатації. Українці, які проживали в готелі, переїхали до сусіднього спортивного залу.

Реакція поліції та консульства

Як зазначив речник повітової поліції в Олецьку Даміан Ритвінський у коментарі "Укрінформу", що правоохоронці з’ясовують обставини події. Він підтвердив, що готель зараз непридатний для проживання.

Після встановлення причин пожежі вирішуватиметься питання, чи цією справою займатиметься прокуратура, додав Ритвінський.

Фото: Radio Gdańsk

Консул України у Гданську Олександр Плодистий підтвердив інформацію про постраждалих українців, проте додав, що від подальшої госпіталізації вони відмовилися. За його словами, найближчим часом один з українських консулів поїде в Олецько, де зустрінеться з постраждалими українцями, аби з'ясувати їхні потреби та надати допомогу. З місцевою владою буде обговорено питання розселення українців.

Фокус уже повідомляв про пожежу в Києві. У Шевченківському районі столиці 26 грудня ввечері сталося займання у багатоквартирному будинку.

Ще до приїзду рятувальників з квартири, яка палала на 14-му поверсі, вистрибнув чоловік, який загинув.

Є інформація від ЗМІ, що чоловік нібито спілкувався телефоном з матір’ю і в момент розмови сам підпалив квартиру, розпочалася пожежа. За словами сусідів, у нього були проблеми з алкоголем.

Раніше, 4 грудня, на вулиці Замковецькій у Подільському районі Києва стався вибух, унаслідок якого загинув чоловік. Як виявилося, у дворі біля будинку здетонувала граната.