Підозрюють диверсію: у ФРН розслідують пошкодження газопроводу біля СПГ-терміналу

За даними німецької прокуратури, щонайменше у трьох місцях трубопроводу в Брунсбюттелі було пробурено десятиміліметрові отвори.

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У Німеччині пошкоджено газопровід, що веде до терміналу скрапленого природного газу в порту Брунсбюттель. Федеральна прокуратура розслідує можливу диверсію, пише NDR 5 січня, посилаючись на пресслужбу відомства.

Повідомляється, що на трубопроводі завдовжки 55 кілометрів було виявлено десятиміліметрові отвори щонайменше в трьох місцях. Трубопровід планували ввести в експлуатацію наприкінці 2023-го року.

Речниця генпрокурора заявила, що Федеральна прокуратура "взяла на себе розслідування початкової підозри в неконституційному саботажі".

За словами прессекретаря монтажної компанії Gasunie Філіпа Бергманна-Корна, "для завершення будівництва лінії вжито всіх необхідних технічних заходів". Він зазначив, що більшу частину пошкоджень уже усунуто. Очікується, що роботу газопроводу буде відновлено в лютому.

За даними видання, під час ремонтних робіт ЗПГ транспортуватимуть газопроводом між плавучим терміналом у Брунсбюттеле і регіональною газорозподільною мережею в Шлезвіг-Гольштейні.

Нагадаємо, 10 жовтня влада Фінляндії заявила, що виявила витік на підводному газопроводі, який прокладений від Естонії і який має неофіційну назву Балтійського конектора.

Раніше, 8 грудня, загорівся газопровід на території окупованого Криму, у місті Керч. За даними російських журналістів, унаслідок пожежі було частково пошкоджено лінію енергопередачі.