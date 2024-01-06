Подозревают диверсию: в ФРГ расследуют повреждение газопровода возле СПГ-терминала

По данным немецкой прокуратуры, по меньшей мере в трех местах трубопровода в Брунсбюттеле были пробурены десятимиллиметровые отверстия.

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В Германии поврежден газопровод, ведущий к терминалу сжиженного природного газа в порту Брунсбюттель. Федеральная прокуратура расследует возможную диверсию, пишет NDR 5 января, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что на трубопроводе длиной 55 километров были обнаружены десятимиллиметровые отверстия по меньшей мере в трех местах. Трубопровод планировали ввести в эксплуатацию в конце 2023-го года.

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Диверсия на газопроводе Balticconnector: Финляндия завершила расследование поврежденного участка

Спикер генпрокурора заявила, что Федеральная прокуратура "взяла на себя расследование первоначального подозрения в неконституционном саботаже".

По словам пресс-секретаря монтажной компании Gasunie Филиппа Бергманна-Корна, "для завершения строительства линии приняты все необходимые технические меры". Он отметил, что большая часть повреждений же устранена. Ожидается, что работа газопровода будет возобновлена в феврале.

По данным издания, во время ремонтных работ СПГ будет транспортироваться по газопроводу между плавучим терминалом в Брунсбюттеле и региональной газораспределительной сетью в Шлезвиг-Гольштейне.

Напомним, 10 октября власти Финляндии заявили, что обнаружили утечку на подводном газопроводе, который проложен от Эстонии и который носит неофициальное название Балтийского коннектора.

Ранее, 8 декабря, загорелся газопровод на территории оккупированного Крыма, в городе Керчь. По данным российских журналистов, в результате пожара была частично повреждена линия энергопередачи.