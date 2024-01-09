Відомі європейські авіакомпанії відновлюють польоти в Ізраїль

Перший літак авіакомпанії Lufthansa вилетів 8 січня до Тель-Авіва з Мюнхена, інша частина почне свої польоти з 9 січня.

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Три великих європейських авіаперевізники відновлюють регулярні польоти до Ізраїлю після тримісячної перерви. Нові маршрути охоплюватимуть напрямки з Німеччини, Австрії та Швейцарії. Про це повідомляє Аvianews.

Наразі заплановано здійснення 20 регулярних рейсів на тиждень до Ізраїлю з різних європейських аеропортів.

З 8 січня 2024 року німецька авіакомпанія Lufthansa у співпраці з дочірніми компаніями Austrian Airlines і Swiss відновлює регулярні польоти до Ізраїлю. Ці рейси були тимчасово припинені 9 жовтня 2023 року у зв'язку із загостренням конфлікту в регіоні.

Перший рейс авіакомпанії Lufthansa до Тель-Авіва з Мюнхена відбувся 8 січня. Того ж дня авіалайнер Swiss виконав політ до Тель-Авіва з Цюріха. Рейс Austrian Airlines із Відня до Тель-Авіва заплановано на 9 січня.

Lufthansa та її дочірні компанії мають намір проводити спільно 20 рейсів на тиждень, що становить третину від попередньої кількості польотів.

Згідно з планами, авіаперевізник Lufthansa надасть три рейси на тиждень на маршруті Мюнхен — Тель-Авів, а також чотири щотижневих рейси з Франкфурта до Тель-Авіва. Swiss запропонує п'ять регулярних рейсів щотижня з Цюріха до Тель-Авіва, тоді як Austrian Airlines надасть вісім перельотів на тиждень із Відня до Тель-Авіва.

"Розклад пропонує хороші стикування з Ізраїлю до Північної Америки і назад через хаби у Франкфурті, Мюнхені, Відні та Цюріху", — пояснили в Lufthansa.

При цьому європейські лоукостери Wizz Air і Ryanair поки що не планують повертати польоти в Ізраїль. У Ryanair скасовано всі рейси в цю країну до кінця січня, у Wizz Air — до березня.

Нагадаємо, раніше розслідувачі групи "Інформаційний спротив" дісталися до внутрішньої документації однієї з російських авіаційних компаній. У закритих документах росіяни визнають, що зросла кількість надзвичайних інцидентів на внутрішніх перельотах. Крім того, дивним чином не сталося авіакатастрофи під час рейсів за кордон.