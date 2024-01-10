В уряді Польщі проти продовження режиму торговельних преференцій ЄС для України

За словами міністра сільського господарства Чеслава Секерського, слід розпочати переговори з Україною "про поступову взаємну лібералізацію, що супроводжуватиметься поступовою адаптацією українського сільського господарства до стандартів і законодавства ЄС".

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Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський висловив свою категоричну протилежність продовженню безтарифної торгівлі з Україною в листі, надісланому єврокомісару з питань торгівлі. Про це повідомляє радіостанція RMF FM.

Наразі у Брюсселі триває робота над регламентом, який продовжить процес лібералізації торгівлі з Україною до червня 2025 року.

Згідно з висловлюванням Секерського, повна лібералізація торгівлі, запроваджена ЄС після початку війни, справила "протилежний вплив".

Він зазначає, що проблеми з надлишковим імпортом торкаються не тільки зернових, а й "цукру, птиці, яєць, м'яких фруктів і яблучного концентрату".

Міністр нагадав про випадок із цукром, коли імпорт з України збільшився у двадцять разів. На його думку, доцільно розпочати переговори з Україною щодо "поступової взаємної лібералізації, супроводжуваної етапною адаптацією українського сільського господарства до стандартів і законодавства ЄС".

Міністр висловився на користь виключення цукру, м'яса птиці та яєць із регулювання вільної торгівлі з боку ЄС, а також запропонував запровадження посилених захисних заходів.

Також ЗМІ повідомляли, що Польща підписала контракт з ЄС щодо закупівлі снарядів для України. Наразі невідомо, про які типи снарядів та їхню точну кількість йдеться в контракті. Перші спільні замовлення ЄС на польських оборонних заводах відбудуться вже цього місяця, розповіли журналісти.