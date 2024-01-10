За найгіршого зі сценаріїв населення РФ за 20 років скоротиться на 15%, — Росстат

Згідно з "песимістичним" сценарієм Росстату, на початок 2046-го у РФ житимуть тільки 130,6 млн осіб — приблизний рівень Російської імперії 1897 року.

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У найближчому майбутньому на РФ може чекати демографічна криза: населення може скоротитися більш ніж на 10% протягом наступних двох десятиліть. Про це повідомляють на сайті Федеральної служби державної статистики РФ.

У 1994 році населення РФ досягло піка і становило 149 мільйонів осіб, але відтоді скоротилося до 146 мільйонів.

Зниження чисельності населення частково зумовлене повномасштабним вторгненням в Україну: втрати росіян у війні, за деякими оцінками, перевищують 300 000 осіб. До мільйона покинули Росію, щоб уникнути мобілізації.

Ще до війни у РФ зареєстрували майже один мільйон додаткових смертей від початку пандемії COVID-19 аж до кінця 2021 року. У цей період спостерігалося найрізкіше зниження чисельності населення в період після розпаду СРСР.

У листопаді президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія стикається зі "складними демографічними проблемами", і згадав про відхід від традиції багатодітних сімей. Він заявив, що багатодітні сім'ї мають знову стати нормою.

Але, за даними Росстату, природний спад населення становитиме в середньому близько 500 тисяч осіб на рік у період до 2046 року. При цьому загальна чисельність скоротиться на 7,6 мільйона, тобто до 138,8 млн. Це буде найнижчий показник із 1981 року, зазначають російські ЗМІ. Видання The Moscow Times порівняло прогнозовані цифри з чисельністю населення Російської імперії 1897 року.

Згідно з "песимістичним" сценарієм Росстату, у другій половині XXI століття (на початок 2046-го) у РФ житимуть лише 130,6 млн осіб постійного населення. Це рівень РРФСР початку 70-х (130 млн), або ж Російської імперії 1897 року (129 млн).

Такі оцінки узгоджуються з базовим прогнозом ООН: до 2050 року постійне населення РФ скоротиться зі 146 млн до 133 млн.

Нагадаємо, що близько 400 тис. росіян можуть мобілізувати після указу Путіна навесні, вважає керівник міжнародного руху "Говоріть голосніше!" Андрій Сідельников.

Також повідомлялося, що Путіну потрібно показувати результат — і російські війська ведуть наступ за п'ятьма напрямками. Так вважає офіцер ЗСУ Тарас Березовець.