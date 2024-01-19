Поважаю і Арестовича: лідер організації Медведчука в Сербії відмовився її закрити, — ЗМІ

За словами журналістів, керівник "Іншої України" в Сербії Драган Станоєвич сказав, що когось поважати — його право. Ще він готовий очолити організацію Олексія Арестовича.

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Драган Станоєвич, який очолює сербську філію російської організації Віктора Медведчука "Інша Україна", назвав "абсурдною" вимогу посольства України в Белграді припинити діяльність представництва. Про це Станоєвич повідомив у коментарі "Радіо Свобода".

У відповідь на звернення посольства України до влади Сербії з проханням припинити діяльність локального представництва організації Станоєвич заявив, що "фактично вони хочуть заборонити мені допомагати українцям, які звертаються до них".

"Те, що у них є війна з Медведчуком, це їхня проблема. Ніхто нічого закривати не буде. Я, звичайно, так і буду займатися цим далі", — сказав Станоєвич.

Він уточнив, що особисто не знайомий із Віктором Медведчуком, але готовий прийняти його в гості. За його словами, очолити сербську філію запропонували соратники Медведчука і йому ідея сподобалася.

"Я готовий зустріти Медведчука в Сербії, мені близькі його ідеї. Зазначу, що сербську організацію Медведчук не фінансує, щоб ви розуміли, у неї навіть рахунку свого немає. Хоча, можливо, потрібно і звернутися, щоб було фінансування", — сказав він.

Станоєвич також додав, що когось поважати — це його право.

"Я поважаю, наприклад, Арестовича. І далі що? Мене можна назвати його агентом? До речі, якщо ви його знаєте, передайте йому, що я готовий очолити його організацію", — пояснив Станоєвич.

Протест проти "Іншої України"

На початку грудня минулого року посольство України в Белграді надіслало офіційний протест до сербського МЗС, у якому попросило припинити діяльність белградської філії "Іншої України" Віктора Медведчука. Про це пише сербське видання Danas.

Дипломати послалися на положення статті 29 закону Сербії про господарські товариства, яке не допускає використовувати назви країн в офіційному найменуванні юросіб без дозволу конкретної країни.

Про те, що в Сербії зареєстровано філію організації, головою якої став депутат парламенту Сербії Драган Станоєвич, раніше з'ясували журналісти "Радіо Свобода". До "політичного руху", створеного у РФ Медведчуком, долучилися політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ. Деяких із представників "Іншої України" звинувачують у держзраді та сепаратизмі. Вони уникли кримінального переслідування і виїхали з України, деякі втекли після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що вербувальник найманців із Сербії Деян Берич назвав командування російського полку ОЗУ. Він повідомив, що за відмову йти на штурм українських позицій сербських громадян побили та кілька днів протримали на морозі.

Раніше повідомлялося, що 3 січня ексгенерала СБУ Андрія Наумова випустили з в'язниці в Сербії. Але з країни не випускають.