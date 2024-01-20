Армійські підрозділи вивели на дороги Іспанії: що сталося

Іспанська влада задіяла військових з бази в Сарагосі, аби ті допомогли автомобілістам, які застрягли на дорозі через негоду, розповіли журналісти.

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У п'ятницю, 19 січня, на автомагістралях Іспанії застрягли близько 600 автомобілів через сильний снігопад. Про це повідомило видання Reuters 20 січня.

Ураган Хуан накрив багато регіонів Іспанії, у результаті чого на дорогах були заблоковані транспортні засоби. Влада залучила армійські підрозділи, аби ті допомогли близько 600 водіям по всій країні. Зокрема, були задіяні війська з бази в Сарагосі.

"Снігопади залишили автомобілістів на години заблокованими на дорозі N-122 між Сорією та Агредою на півночі Іспанії", — йдеться у повідомленні.

Представник сил цивільного захисту Мігель Анхель Клаверо розповів, що через снігопад в Арагоні, що на сході Іспанії, залишили непроїзними декілька доріг, тоді як аеропорт Сарагоса було закрито.

За інформацією державного метеорологічного агентства AEMET, у п'ятницю в Сорії температура повітря впала до 13 градусів морозу. Також проливні дощі пройшли в західному регіоні Естремадура і в Каталонії на північному сході Іспанії.

Нагадаємо, 18 січня синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що в Україні в січні значні мінуси тривали всього 2-3 дні. Вона вважає, найсильніші морози за весь зимовий місяць могли минути, проте ще рано загадувати.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 11 січня повідомили, що довгі морози могли вплинути на ситуацію на фронті. Зокрема, при такій погоді військовим складніше проводити операції.