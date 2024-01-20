Армейские подразделения вывели на дороги Испании: что произошло

Испанские власти задействовали военных с базы в Сарагосе, чтобы те помогли автомобилистам, которые застряли на дороге из-за непогоды, рассказали журналисты.

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В пятницу, 19 января, на автомагистралях Испании застряли около 600 автомобилей из-за сильного снегопада. Об этом сообщило издание Reuters 20 января.

Ураган Хуан накрыл многие регионы Испании, в результате чего на дорогах были заблокированы транспортные средства. Власти привлекли армейские подразделения, чтобы те помогли около 600 водителям по всей стране. В частности, были задействованы войска с базы в Сарагосе.

"Снегопады оставили автомобилистов на часы заблокированными на дороге N-122 между Сорией и Агредой на севере Испании", — говорится в сообщении.

Представитель сил гражданской защиты Мигель Анхель Клаверо рассказал, что из-за снегопада в Арагоне, что на востоке Испании, оставили непроездными несколько дорог, тогда как аэропорт Сарагоса был закрыт.

По информации государственного метеорологического агентства AEMET, в пятницу в Сории температура воздуха упала до 13 градусов мороза. Также проливные дожди прошли в западном регионе Эстремадура и в Каталонии на северо-востоке Испании.

Напомним, 18 января синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в Украине в январе значительные минусы продолжались всего 2-3 дня. Она считает, самые сильные морозы за весь зимний месяц могли миновать, однако еще рано загадывать.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 11 января сообщили, что долгие морозы могли повлиять на ситуацию на фронте. В частности, при такой погоде военным сложнее проводить операции.