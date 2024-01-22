Польща не подаватиме позов проти РФ у справі про авіатрощу під Смоленськом 2010 року, — МЗС

Хоча комісію з розслідування ліквідували, Міноборони Польщі оголосило, що найближчим часом там створять спеціальну групу, яка аналізуватиме всі аспекти діяльності ліквідованої комісії.

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Польща офіційно відмовилася від подання позову проти Росії до Європейського суду з прав людини у справі про авіакатастрофу під Смоленськом у 2010 році. Про це йдеться у повідомленні польського МЗС, а саме його голови Радослава Сікорського.

За словами Сікорського, подання заявки, яка не має навіть теоретичних шансів на успіх, наражає державу та платників податків на невиправдані витрати.

Зазначимо, що напередодні, 15 січня 2024 року, новий Кабмін Польщі розпустив урядову комісію, що повторно розслідувала Смоленську авіакатастрофу.

Заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що ліквідація комісії означає завершення витрат сотень мільйонів злотих на діяльність, яка "не має нічого спільного зі з'ясуванням причин Смоленської катастрофи".

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Що відомо про авіатрощу під Смоленськом

Внаслідок авіакатастрофи загинув президент Польщі Лех Качинський, кілька високопосадовців країни, цивільні діячі та представники духовенства. Всього відомо про 96 жертв, включаючи 8 членів екіпажу.

Причину аварії досі не встановлено. 2017 року Польська прокуратура кваліфікувала звинувачення на адресу російських диспетчерів на вежі "Смоленськ-Північний" як "свідоме доведення екіпажу літака до авіакатастрофи". Раніше вина диспетчерів кваліфікувалася "несвідомою".

Нагадаємо, у грудні 2023 року Міністерство національної оборони Польщі заявило про завершення роботи Смоленської підкомісії з розслідування катастрофи урядового Ту-154 у 2010 році.

Водночас фахівці заявили, що Росія могла підробити "чорні скриньки" після Смоленської трагедії 2010 року.