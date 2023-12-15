Витрачено 31 млн злотих: Польща розпускає комісію з розслідування Смоленської трагедії

На думку заступника міністра оборони Польщі Цезарі Томчика, рішення розпустити комісію "зупинить витрату сотень мільйонів злотих на заходи, які не мають нічого спільного з поясненням причин катастрофи, але мають багато спільного з політикою".

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Міністерство національної оборони Польщі завершує роботу Смоленської підкомісії з розслідування катастрофи урядового Ту-154 у 2010 році. Про це 15 грудня повідомило оборонне відомство на офіційному сайті.

В інтерв'ю телеканалу TVN24 депутат від Громадянської платформи, колишній голова Комітету з розслідування авіаційних подій Мацей Лашек та новий очільник МВС республіки Владислав Косиняк-Камиш наголосили, що влада відмовиться від версій щодо внутрішнього вибуху на борту літака, внаслідок якого загинув президент країни Лех Качиньський та чимало високопосадовців.

Крім того, вже підписано документи про розпуск комісії, яка займалася розслідуванням трагедії. Ба більше, тепер спеціальна група вивчатиме кожен аспект діяльності підкомітету, який очолював колишній міністр оборони Антоній Мацеревич.

"Я вважаю, що сьогодні смоленський міф закінчиться. На нас чекає багато роботи, а також важливо пояснити людям, які повірили розповіді Антонія Мацеревича і депутатів партії "Право і Справедливість" про ймовірний напад... Витрачено щонайменше 31 мільйон злотих, знищено другий літак Ту-154", — підкреслив Мацей Лашек.

Його підтримав заступник міністра оборони Цезарі Томчик, який заявив, що рішення розпустити комісію "зупинить витрату сотень мільйонів злотих на заходи, які не мають нічого спільного з поясненням причин катастрофи, але мають багато спільного з політикою".

Рішення нового керівництва Міністерства національної оборони також є, як пояснює депутат від Громадянської платформи Кшиштоф Брейза, початком притягнення Антонія Мацеревича до відповідальності за розтрату державних грошей.

"Це також кінець привілеїв, до яких колишній глава Міноборони (Антоній Мацеревич. — Ред.) мав доступ майже вісім років. До кінця дня 18 грудня комісія має повернути всі використані нею інструменти, і з цього моменту, тобто з моменту ухвалення рішення, вона більше не має права робити будь-які подальші дії", — заявив Томчик у п'ятницю, 15 грудня.

Міністерство національної оборони оголосило також про створення групи експертів, які будуть крок за кроком контролювати діяльність підкомітету.

"Ми зробимо все, щоб усі справи, пов'язані зі смоленською комісією Антонія Мацеревича, були розкриті якомога швидше. Що обов'язково вийде на світло денне, то це факти про те, як експерименти проводили, інтерпретували та спотворювали, щоб результати відповідали упередженій тезі про те, що напад стався у Смоленську", — наголосив міністр внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський.

Смоленська катастрофа — що сталося

Літак Ту-154, на борту якого був президент Польщі Лех Качиньський та інші високопосадовці, розбився 10 квітня 2010 року під Смоленськом.

У 2015 році до влади в Польщі прийшла партія "Право і справедливість" на чолі з братом загиблого президента Ярославом Качиньським, яка і створила нову комісію з розслідування причин катастрофи. Вона повідомила, що катастрофа літака сталася через вибухи, спричинені "актом незаконного втручання", а не результатом катастрофи під час спроби посадки в складних метеоумовах, про які попереджали диспетчери. Унаслідок катастрофи загинули всі 96 осіб, які перебували на борту.

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Як заявляли, Росія могла підробити "чорні скриньки" після Смоленської трагедії 2010 року.

Також Фокус писав про версію британських розвідників, які зазначали, що на борту президентського літака стався вибух, що і спричинило падіння лайнера.