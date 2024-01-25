Уперше за 70 років: Саудівська Аравія відкриває перший алкогольний магазин

Вживання алкоголю вважається забороненим в ісламі, але немусульманським дипломатам дозволено робити покупки в цьому магазині.

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Уперше за понад 70 років у Саудівській Аравії відкрився магазин алкогольних напоїв. Цей крок став ще одним проявом соціальної лібералізації в раніше ультраконсервативному королівстві, яке є святим місцем для мусульман. Про це пише Associated Press з посиланням на анонімного дипломата.

За даними видання, незважаючи на те, що доступ до магазину в Ер-Ріяді дозволено лише немусульманським дипломатам, його поява збігається із зусиллями кронпринца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана зробити королівство привабливим для туризму і бізнесу. Ці кроки вписуються в його амбітні плани щодо поступового звільнення економіки країни від залежності від сирої нафти.

Магазин розмістився в безпосередній близькості від супермаркету в дипломатичному кварталі Ер-Ріяда. Дипломат, який поділився інформацією про цю соціально чутливу тему в Саудівській Аравії за умови анонімності, описав свій візит до магазину, порівнявши його з висококласним Duty Free у великому міжнародному аеропорту.

За інформацією дипломата, у магазині представлено алкогольні напої, включно з лікерами, вином і, наразі, тільки два види пива. Для здійснення покупки відвідувачів просять пред'явити дипломатичні посвідчення і помістити свої мобільні телефони в спеціальні сумки під час перебування в магазині.

Водночас саудівські посадовці утрималися від коментарів на запит журналістів щодо відкриття магазину.

Проте відкриття магазину збіглося з публікацією англомовної газети Arab News, що є власністю державної Saudi Research and Media Group, про нові правила продажу алкоголю дипломатам у королівстві.

У своєму матеріалі газета охарактеризувала ці правила як такі, що спрямовані на "обмеження неконтрольованого імпорту зазначених товарів та алкогольних напоїв у складі дипломатичних вантажів". Правила почали діяти з 22 січня.

Протягом тривалого часу дипломати мали привілей ввезення алкогольних напоїв через спеціальну службу до королівства з метою їх використання в дипломатичних цілях.

Заборона на алкоголь у Саудівській Аравії: що відомо

Зазначимо, що вживання алкоголю вважається таким, що суперечить ісламським приписам і є забороненим. Саудівська Аравія залишається однією з небагатьох країн у світі, де діє повна заборона на алкоголь, аналогічно сусідньому Кувейту та місту Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах.

У 1950-х роках король Абдель Азіз, засновник монархії в Саудівській Аравії, ввів заборону на алкоголь після інциденту, що стався 1951 року. Принц Мішарі, один із синів короля, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, випадково вбив з рушниці британського віцеконсула Сиріла Усмана в місті Джидда.

Нагадаємо, що світові ціни на нафту впали більш ніж на 1% у понеділок, 8 січня, на тлі різкого зниження її вартості Саудівською Аравією, провідним експортером на глобальному ринку, і зростання видобутку Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).