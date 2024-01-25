Зміна позиції: Угорщина не проти створення нового військового фонду ЄС для України, — ЗМІ

За даними джерел журналістів, новий механізм дасть змогу забезпечити регулярні поставки озброєння для Києва. Ще кілька днів тому в Будапешті озвучували іншу позицію.

Related video

Угорщина більше не виступає проти того, щоб було створено новий військовий фонд Європейського Союзу для України. Про це повідомляє Bloomberg 25 січня.

За даними джерел журналістів, Будапешт збирається відмовитися від своїх заперечень щодо виділення допомоги Києву в розмірі 5 мільярдів євро. Це має відкрити шлях до угоди про реорганізацію механізму, який дозволив би забезпечити регулярне постачання зброї на фронт. Перед цим країнам-членам необхідно буде розібратися з деякими технічними питаннями.

Важливо

ЄС розглядає жорсткі заходи проти Угорщини за блокування допомоги Україні, — Bloomberg

Також в Угорщині заявили, що не збираються перешкоджати досягненню консенсусу під час зустрічі послів країн ЄС, де угода про виділення суми в розмірі 50 мільярдів для Києва, як і раніше, стоїть на місці, кажуть поінформовані джерела.

Якщо Будапешт справді перестане виступати проти виділення фінансової допомоги для Києва, це означатиме різку зміну позиції, адже ще кілька днів тому угорська влада заявляла протилежне. Також на прем'єр-міністра Віктора Орбана продовжує чинитися тиск, ідеться в матеріалі, адже настав час ухвалювати рішення про членство Швеції в НАТО, адже на початку тижня Туреччина вже зробила це.

1 лютого лідери ЄС зберуться в Брюсселі, де спробують ще раз домовитися про виділення 50 мільярдів євро для України або ж спробують обійти вето Угорщини, йдеться в повідомленні.

Також Будапешт продовжує блокувати останній транш із Європейського фонду миру на суму в 500 мільйонів євро. Очільник МЗС Петер Сіярто вже заявляв, що все може змінитися в понеділок, адже матиме зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, 22 січня повідомлялося, що Угорщина виступала проти нового фонду для військової допомоги Україні від ЄС. За словами журналістів, Угорщина не підтримала оновлення нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру, в рамках якого державам-членам відшкодовується вартість зброї, яку вони відправляють Україні.