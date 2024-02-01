Пекін пригрозив Києву через китайські компанії в переліку спонсорів війни, — Reuters

За даними журналістів, застереження було передано українським представникам на зустрічі з посольством КНР у Києві минулого місяця.

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Китай висловив заклопотаність щодо можливих негативних наслідків для двосторонніх відносин з Україною, якщо Київ занесе понад десяток китайських компаній до свого списку "міжнародних спонсорів війни". Про це пише агентство Reuters із посиланням на неназвані українські джерела.

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За даними журналістів, застереження було передано українським представникам на зустрічі з посольством Китаю в Києві минулого місяця, підкреслює одне з анонімних джерел, яке додало, що питання є надзвичайно делікатним.

Як пише агентство, поки Міністерство закордонних справ Китаю, посольство Китаю в Києві та українське Міністерство закордонних справ не надали офіційних коментарів, варто зазначити, що Китай підтримує близькі стосунки з Москвою і остерігається критики вторгнення Росії в Україну. Водночас Пекін заявляє про необхідність поваги до суверенітету й територіальної цілісності всіх країн і пропонує свою допомогу як посередник у врегулюванні конфлікту (війни між Україною та Росією).

За даними видання, Україна занесла до свого списку "міжнародних спонсорів війни" 48 компаній по всьому світу, зокрема 14 із Китаю. Ці компанії, на думку української влади, побічно підтримують або сприяють військовим діям Росії.

Одне з джерел зазначило, що китайський посол наголосив на можливих негативних наслідках для двосторонніх відносин. При цьому Китай не ставив конкретних умов або часових рамок для розв'язання цього питання, просто висловивши свою точку зору на ситуацію.

Друге джерело висунуло припущення, що Китай може пов'язати це питання з китайськими закупівлями українського зерна. Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Китай був головним торговельним партнером України і залишався важливим споживачем українського зерна, соняшникової олії та залізної руди.

Чорний список, до якого занесено китайські енергетичні гіганти, як-от China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), не має юридичних наслідків для компаній, але порушує питання щодо широкої співпраці між китайськими та російськими компаніями в секторах нафти та газу, ключових джерел доходів Росії.

"Національне агентство України із запобігання корупції описує чорний список як "потужний репутаційний інструмент для досягнення прихильності елементів глобальних ланцюжків постачання (і) виходу міжнародного бізнесу з Росії", — зазначає видання.

Попри союзницькі відносини Китаю з Росією, Україна намагається уникати роздратування другої за величиною економіки світу в період воєнних дій і зверталася із закликами до Пекіна приєднатися до зусиль Києва з дипломатичного врегулювання війни. Слід зазначити, що Китай був важливим пунктом призначення для українського експорту, особливо продовольчих товарів, але нині створений зерновий коридор став поступатися місцем чорноморському судноплавному коридору.

Важливо підкреслити, що, попри деякі складнощі у відносинах, Китай продовжує залишатися важливим гравцем на українському експортному ринку, приймаючи до 30% морського експорту країни в рамках нового чорноморського судноплавного коридору, відкритого Києвом у серпні минулого року.

Нагадаємо, новий міністр оборони Китайської Народної Республіки (КНР) адмірал Дун Цзюнь повідомив, що Пекін "надав підтримку" Російській Федерації в контексті війни в Україні.

Також повідомлялося, що моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала нетипову активність китайської вантажної авіакомпанії Air China Cargo в аеропорту "Мінськ". Виявилося, що літак перевозив військову техніку в Білорусь.