Лукашенко заробляє мільйони доларів на контрабанді тютюну до Великої Британії, — ЗМІ

За даними британських журналістів, власники компанії "Тютюн Інвест" Павла Топузідіс і Віктор Петрович є "гаманцями" для білоруського лідера і його режиму.

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Білорусь заробляє десятки мільйонів на контрабанді тютюну до Великої Британії. Про це пише британська газета The i, посилаючись на офіційні дані про торгівлю королівства.

Офіційні дані про торгівлю показують, що торік Велика Британія імпортувала "напої та тютюн" з Білорусі на суму близько 162 мільйонів фунтів стерлінгів (7,6 мільярда гривень), попри санкції, які забороняють більшу частину торгівлі з цією країною через її підтримку вторгнення Росії в Україну. Ця цифра містить оцінку вартості контрабандних сигарет та інших тютюнових виробів.

Журналісти зазначають, що Департамент бізнесу і торгівлі та Управління національної статистики (ONS), яке займається збором даних про торгівлю, відмовилися повідомити, яку частку в 162 мільйони фунтів стерлінгів становить нелегальний тютюн.

"Але з огляду на те, що майже весь легальний імпорт тютюну й алкоголю з Білорусі до Великої Британії наразі заборонено, видається, що значна частина товарів, занесених до офіційних даних, є контрабандою та обходиться платникам податків у мільйони втрачених акцизів", — ідеться в матеріалі.

Один з експертів у сфері торгівлі та митних справ зазначив: "Білорусь давно відома як джерело незаконного або контрабандного тютюну. Хоча війна в Україні ускладнила доступ до цього матеріалу в Європу і Велику Британію, він все ще надходить у значних обсягах".

Незаконний тютюн, який потрапляє до Великої Британії та інших країн, прихований у вантажівках і контейнерах, що перевозять законні партії, продається без сплати акцизу. Згідно з даними HM Revenue & Customs, Велика Британія втрачає близько 2,8 мільярда фунтів стерлінгів щорічно через ухилення від сплати податків за контрабандний тютюн.

Згідно зі щомісячною статистикою торгівлі уряду Великої Британії, за 12 місяців до червня минулого року країна імпортувала з Білорусі "напої та тютюн" на суму 161,6 мільйона фунтів стерлінгів — що становить 96 відсотків від загального обсягу білоруських товарів, які надходять на її територію.

Хоча загальнодоступні дані не містять більш детальної розбивки за імпортованими товарами, Управління національної статистики повідомило, що ця сума включає "оцінки контрабандного тютюну". У своїй заяві Управління національної статистики також зазначило: "Білорусь є одним із головних постачальників нелегального тютюну".

Отримані дані вказують на те, що внаслідок війни в Україні, яка призвела до закриття прикордонних переходів між Білоруссю і Литвою, а також Латвією — головним каналом контрабанди тютюну в Західну Європу, кількість контрабанди, що надходить до Великої Британії, скоротилася. За попередніми оцінками, обсяг імпорту білоруських "напоїв і тютюну" до Великої Британії торік становив 451 мільйон фунтів стерлінгів, проте Управління національної статистики заявило, що ця сума була переглянута у бік зменшення після "оновлення джерела даних", яке відстежує постачання тютюнових виробів.

Професійна спілка білорусів у Великій Британії, виступаючи як опозиційна організація, висловила свою стурбованість розмахом контрабанди тютюну з Білорусі до Великої Британії. Вони стверджують, що це незаконне підприємство призводить до втрати мільйонів фунтів стерлінгів акцизів для Великої Британії та сприяє фінансуванню режиму лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

Правозахисники й західні уряди в різні часи звинувачували Лукашенка в оточенні себе людьми з ключових галузей промисловості, які слугують джерелом фінансування його режиму. У грудні минулого року американська влада запровадила санкції проти двох білоруських магнатів тютюнової індустрії — Павла Топузідіса і Віктора Петровича, яких вона вважає найбагатшими олігархами країни і фінансовими підтримками режиму.

Топузідіс і Петрович володіють ТОВ "Тютюн Інвест", яке раніше було єдиним приватним виробником тютюну в Білорусі і виробляло близько 30 відсотків усього тютюнового товару в країні. Вашингтон посилається на твердження про зв'язки компанії з організованою операцією з контрабанди цигарок у Росію, яка, як стверджується, принесла їй багатомільйонні доходи.

Міністерство фінансів США заявило, що Топузідіс і Петрович є "гаманцями" для Лукашенка і його режиму, вказуючи на їхню важливість у фінансовій структурі білоруського лідера.

Білорусь тривалий час вважається одним із найбільших джерел контрабанди сигарет і тютюнових виробів у світі. Митна служба Литви заявила, що 2021 року 80 відсотків із 328 мільйонів контрабандних сигарет, вилучених у країні, надійшли з Білорусі. За оцінками, приблизно 10 відсотків нелегального тютюну, що надходить до Великої Британії, припадає на цю країну.

Останні дані від HM Revenue & Customs, що веде кампанію з боротьби з контрабандою тютюну вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів, показують, що за рік до березня 2022 року було вилучено 1,35 мільярда нелегальних сигарет, призначених для британського ринку, на суму близько 556 мільйонів фунтів стерлінгів.

Представник HMRC зазначив, що незаконна торгівля тютюном підриває діяльність законних роздрібних продавців, фінансує злочинність і шкоду здоров'ю населення, а також створює значні втрати в бюджеті держави. HMRC висловив рішучість боротися з цим злочинним явищем і скоротити попит на незаконну продукцію.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що Національні збройні сили Латвії отримували продукти від Росії та Білорусі. Зокрема, їм постачали російський чай і білоруську сіль.

Раніше повідомлялося, що молдавські компанії, попри санкції Заходу, постачали авіазапчастини в РФ. Вони співпрацювали з російськими авіакомпаніями, такими як "Победа", "Россия" і S7 Airlines.