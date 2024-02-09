Вогонь охопив 4000 кв метрів: у Москві загорілася житлова багатоповерхівка (відео)

У МНС РФ заявили, що до ліквідації пожежі залучено понад 130 фахівців і 41 одиницю техніки. Крім того, на місце направлено 2 вертольоти Ка-32.

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У Москві на вулиці Черняховського почалася сильна пожежа. Так, загорівся дах шестиповерхового житлового будинку. Про це в ніч на 9 лютого повідомили в Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії.

"У Московській області вогнеборці МНС Росії ліквідують пожежу. На вулиці Черняховського горить покрівля 6-поверхового житлового будинку. Вогонь охопив 2 000 квадратних метрів", — ідеться в повідомленні.

У Москві загорілася житлова багатоповерхівка

Раніше про подію також повідомив Telegram-канал SHOT. Повідомляється, що з палаючого будинку евакуюють людей і тварин. Так, із палаючого будинку вивели близько 400 осіб. Біля місця пожежі було розгорнуто оперативний штаб.

Пізніше стало відомо, що площа пожежі збільшилася до 4 тисяч квадратних метрів. З боку вулиці Черняховського закрили проїзд до ТЦ Галерея "Аеропорт".

"Пожежі присвоєно підвищений, третій ранг складності. На місці близько п'яти пожежних машин, для гасіння буде залучено авіацію", — зазначили адміністратори каналу.

У Москві загорілася житлова багатоповерхівка

Також на каналі повідомили, що внаслідок поширення вогню в будинку почало обвалюватися горище. На місці щонайменше 10 швидких. Для гасіння пожежі МНС РФ залучило вертольоти.

Пізніше в МНС РФ підтвердили збільшення площі пожежі. Там також заявили, що до ліквідації залучено понад 130 фахівців і 41 одиницю техніки, направлено 2 вертольоти Ка-32.

Нагадаємо, що 7 лютого масштабна пожежа спалахнула на заводі, що виробляє "Іскандер-М". Російська протиповітряна оборона начебто знищила БПЛА та реактивні снаряди, однак у двох містах виникли масштабні пожежі та є постраждалі.