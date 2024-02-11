Подружня евтаназія: експрем'єр Нідерландів і його дружина померли одночасно

Дріс ван Агт і його дружина Євгенія ван Агт-Крекельберг пішли із життя внаслідок проведеної процедури евтаназії. Їм обом було 93 роки.

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Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Дріс ван Агт разом із дружиною померли в результаті евтаназії. Про це пише Associated Press із посиланням на правозахисну організацію The Rights Forum, яку очолював нині уже покійний Агт.

"Він помер, тримаючись за руки зі своєю коханою дружиною Євгенією ван Агт-Крекельберг — підтримкою та опорою, з якою він був разом понад сімдесят років, і яку він завжди називав "моя дівчина". Похорон був приватний. Ван Агту та його дружині було по 93 роки", — повідомили у правозахисній організації.

Дріс ван Агт очолював партію Християнсько-демократичний заклик, був міністром юстиції (1971–1977 рр.) і закордонних справ Нідерландів (1982 р.), прем'єр-міністром (1977–1982 рр.). Пізніше (1987–1995 рр.) обіймав посаду посла Європейського співтовариства в Японії та США.

Британське видання The Guardian зауважило, що в Нідерландах зростає тенденція "подвійної евтаназії". У 2020 році 26 людей отримали дозвіл на так звану парну евтаназію. Наступного року ця цифра зросла до 32, а в 2022 році — до 58.

Що відомо про евтаназію в Нідерландах

Нідерланди — перша країна, яка легалізувала евтаназію. Це сталося у 2002 році. Таким правом можуть скористатися дорослі і діти віком від 12 років. Втім, пацієнти мають відповідати суворим критеріям, щоб їм дозволили провести цю процедуру. Серед умов — нестерпні страждання, відсутність шансів на полегшення і тривале, незалежне бажання померти. Здебільшого цю процедуру виконує вдома сімейний лікар.

У лютому 2024 року евтаназія у Нідерландах стане доступною і для дітей до 12 років. Закон поширюватиметься на малу групу дітей віком від 5 до 10 років, для яких паліативна допомога уже недостатня для полегшення страждань.

Отже, Нідерланди стануть другою країною у світі після Бельгії, яка у 2014 році ухвалила закон про евтаназію дітей.

Нагадуємо, в Україні евтаназія заборонена. Згідно зі статтею 27 Конституції України, кожна людина має невід'ємне право на життя і ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.

Професор економіки Єльського університету Юсуке Наріта вигадав спосіб, як вирішити проблему зі старінням нації в Японії. Він вважає, що евтаназія людей похилого віку допоможе омолодити націю.