По столиці Італії розклеїли листівки з Зеленським та грошима: що відомо (відео)

У Центрі протидії дезінформації заявили, що такі листівки були розклеєні російською громадою, аби створити "ілюзію втоми від президента України".

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У мережі поширили відеозаписи, на яких зображено провокативні плакати з президентом України Володимиром Зеленським на вулицях Італії. Про це повідомили у середу, 14 лютого, у Центрі протидії дезінформації РНБО України в Telegram.

За словами фахівця з інформаційних технологій ЦПД Івана Сличка, відповідний контент супроводжується дискредитаційним підписом "Рим, Італія. Наші дні. Зеленського показують на всіх вулицях. Судячи з плакатів, його не люблять скрізь".

У Центрі звернулися до українського посольства в Італії та Міністерства закордонних справ щодо поширеного відео. Як зазначає Сличко, такі листівки були розклеєні російською громадою в Італії для того, щоб створити "ілюзію втоми від президента України".

Крім того, у Центрі протидії дезінформації закликали "не вестися на ворожі провокації".

Нагадаємо, раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Шаповалов повідомляв, що наприкінці грудня 2023 року Росія почала свою нову дезінформаційну компанію проти президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, на початку грудня представник ГУР Андрій Юсов розповідав, що Росія готує для поширення в іноземних ЗМІ дезінформаційну кампанію. Вона повинна була бути спрямована на військово-політичне керівництво України. Поширити фейки у РФ вирішили у важливий для України і її союзників час, коли узгоджуються ключові питання щодо продовження підтримки в економічній сфері, та сфері оборони.