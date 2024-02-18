Посміхатися та бути оптимістом: у Бразилії жінка відсвяткувала 112-річчя та поділилася секретом довголіття

Мейре да Сілва 27 років прожила в будинку для літніх людей. У дитинстві через нещасний випадок у неї порушилося мовлення, жінка залишилася безграмотною. Попри труднощі, вона стверджує, що головне в житті — не хвилюватися та бути щасливим.

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Бразилійка Мейре да Сілва нещодавно відсвяткувала 112-річчя та поділилася секретами довголіття. У будинку для літніх людей у Лар-дус-Вельїньос-де-Марінзі, де вона прожила 27 років, на честь її дня народження влаштували вечірку, пише британський таблоїд Daily Mirror.

Жінка активно допомагає іншим людям похилого віку в обслуговуванні вдома для літніх людей і стверджує, що головне в житті — не турбуватися та залишатися щасливою.

"Мейре да Сілва — вельми приємна людина, вона любить фотографуватися, дуже усміхнена та бере участь у всіх заходах", — розповіла співробітниця будинку Ірен Маламім.

Психологи кажуть, що в Мейри в дитинстві через нещасний випадок порушилося мовлення, вона не змогла відновитися та залишилася безграмотною. Пізніше в житті жінки сталася ще одна трагедія — втрата батьків.

Проте Мейре да Сілва ніколи не втрачала оптимізму, часто посміхалася та намагалася жити щасливо. Тепер вона каже всім, що саме це і є секрет її довголіття.

"Мейре — дуже прискіплива людина. У неї є свій посуд, вона не їсть те, що не знає. Завжди перед їжею вона молиться", — зауважують співробітники будинку для літніх людей.

Довгожителі з Бразилії

У Бразильському інституті географії та статистики провели дослідження і з'ясували, що в штаті Парана проживає 1299 осіб, яким понад 100 років. Очікуваний середній вік населення Бразилії — 72 роки для чоловіків і 79 років для жінок.

Найстаріша людина у світі Андреліно Вієйра да Сілва також родом із Бразилії. Чоловік 3 лютого відсвяткував 123-річчя, за своє життя він бачив дві світові війни, революції, крах режимів, космічну гонку, чотири пандемії та процеси глобальної цифровізації, зазначає Daily Mirror.

Андреліно був одружений, у нього народилося семеро дітей, двох із яких він пережив. Також у нього 13 онуків, 16 правнуків і один праправнук.

Фокус раніше писав, які продукти краще не вживати в їжу, щоб забути про зайву вагу та проблеми з травленням. Для здорового способу життя варто відмовитися від нагетсів, самси, картоплі фрі та смаженої курки.

Нагадаємо, 100-річний ветеран Другої світової війни Зан Вайт майже щодня снідає та п'є каву в McDonald's. Понад 36 років чоловік регулярно відвідує заклад громадського харчування.