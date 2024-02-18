Улыбаться и быть оптимистом: в Бразилии женщина отпраздновала 112-летие и поделилась секретом долголетия

Мейре да Силва 27 лет прожила в доме для престарелых. В детстве из-за несчастного случая у нее нарушилась речь, женщина осталась безграмотной. Несмотря на трудности, она утверждает, что главное в жизни — не волноваться и быть счастливым.

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Бразильянка Мейре да Силва недавно отпраздновала 112-летие и поделилась секретами долголетия. В доме престарелых в Лар-дус-Вельиньос-де-Маринга, где она прожила 27 лет, в честь ее дня рождения устроили вечеринку, пишет британский таблоид Daily Mirror.

Женщина активно помогает другим пожилым людям в обслуживании на дому престарелых и утверждает, что главное в жизни — не беспокоиться и оставаться счастливой.

"Мейре да Силва — весьма приятный человек, она любит фотографироваться, очень улыбчивая и участвует во всех мероприятиях", — рассказала сотрудница дома Ирен Маламим.

Психологи говорят, что у Мейре в детстве из-за несчастного случая нарушилась речь, она не смогла восстановиться и осталась безграмотной. Позже в жизни женщины произошла еще одна трагедия — потеря родителей.

Тем не менее, Мейре да Силва никогда не теряла оптимизм, часто улыбалась и старалась жить счастливо. Теперь она говорит всем, что именно это и есть секрет ее долголетия.

"Мейре — очень дотошный человек. У нее есть своя посуда, она не ест то, что не знает. Всегда перед едой она молится", — замечают сотрудники дома престарелых.

Долгожители из Бразилии

В Бразильским институтом географии и статистики провели исследование и выяснили, что в штате Парана проживает 1299 человек старше 100 лет. Ожидаемый средний возраст населения Бразилии — 72 года для мужчин и 79 лет для женщин.

Самый старый человек в мире Андрелино Виейра да Силва также родом из Бразилии. Мужчина 3 февраля отпраздновал 123-летие, за свою жизнь он видел две мировые войны, революции, крах режимов, космическую гонку, четыре пандемии и процессы глобальной цифровизации, отмечает Daily Mirror.

Андрелино был женат, у него родились семеро детей, двоих из которых он пережил. Также у него 13 внуков, 16 правнуков и один праправнук.

Фокус ранее писал, какие продукты лучше не употреблять в пищу, чтобы забыть о лишнем весе и проблемах с пищеварением. Для здорового образа жизни стоит отказаться от наггетсов, самсы, картофеля фри и жареной курицы.

Напомним, 100-летний ветеран Второй мировой войны Зан Уайт почти каждый день завтракает и пьет кофе в McDonald's. Более 36 лет мужчина регулярно посещает заведение общественного питания.