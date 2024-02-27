Російські бізнесмени програли апеляцію щодо арешту своїх літаків і суперяхти в Британії

Рішення суду було ухвалено на тлі ширших урядових дискусій про конфіскацію близько 300 мільярдів доларів заморожених активів, що належать російському центральному банку.

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У вівторок, 27 лютого, російські бізнесмени Євген Швідлер і Сергій Науменко зазнали поразки у своїх спробах оскаржити санкції, накладені Великою Британією. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Швідлер, відомий як близький союзник олігарха Романа Абрамовича, заявив у суді, що зіткнувся з "серйозними труднощами" після того, як його особисті літаки були конфісковані Великою Британією. Він також спростував припущення про те, що він є близькою довіреною особою президента Росії Володимира Путіна.

Також Сергій Науменко, російський забудовник, який не перебуває під санкціями, зазнав поразки в апеляції з приводу затримання його суперяхти в лондонському районі Кенері-Ворф.

Рішення було ухвалено в контексті широких урядових обговорень про конфіскацію близько 300 мільярдів доларів заморожених активів, що належать Центральному банку Росії.

"Я погоджуюся з тим, що ці санкції суворі та безстрокові. Щоб санкції були ефективними, необхідно заплатити серйозну ціну", — зазначив суддя Рабіндер Сінгх.

Водночас адвокати Швидлера заявили, що він оскаржуватиме рішення у Верховному суді.

"Апеляційний суд явно віддав перевагу стороні уряду в питаннях зовнішньої політики. Якщо рішення залишиться чинним, це зробить практично неможливим для будь-якої особи, проти якої введено санкції урядом Великої Британії, успішно оскаржити їх у суді", — сказали вони.

У Великій Британії уряд поки що виграв усі судові позови, подані об'єктами санкцій.

Нагадаємо, що нещодавно у ЗМІ писали, що уряд США звернувся до судді з проханням дозволити виставити на аукціон судно вартістю 325 мільйонів доларів, яке він конфіскував у рамках широкомасштабних санкцій, запроваджених проти Росії після її неспровокованого вторгнення в Україну. Йдеться про величезну яхту російського олігарха Сулеймана Керімова.