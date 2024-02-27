Российские бизнесмены проиграли апелляцию по аресту своих самолетов и суперяхты в Британии

Решения суда были вынесены на фоне более широких правительственных дискуссий о конфискации около 300 миллиардов долларов замороженных активов, принадлежащих российскому центральному банку.

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Во вторник, 27 февраля, российские бизнесмены Евгений Швидлер и Сергей Науменко потерпели поражение в своих попытках оспорить санкции, наложенный Великобританией. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Швидлер, известный как близкий союзник олигарха Романа Абрамовича, заявил в суде, что столкнулся с "серьезными трудностями" после того, как его личные самолеты были конфискованы Великобританией. Он также опроверг предположение о том, что он является близким доверенным лицом президента России Владимира Путина.

Также Сергей Науменко, российский застройщик, не находящийся под санкциями, потерпел поражение в апелляции по поводу задержания его суперяхты в лондонском районе Кенери-Уорф.

Решения были приняты в контексте широких правительственных обсуждений о конфискации около 300 миллиардов долларов замороженных активов, принадлежащих Центральному банку России.

"Я соглашаюсь с тем, что эти санкции строги и бессрочны. Чтобы санкции были эффективными, необходимо заплатить серьезную цену", – отметил судья Рабиндер Сингх.

При этом адвокаты Швидлера заявили, что он будет обжаловать решение в Верховном суде..

"Апелляционный суд явно предпочел сторону правительства в вопросах внешней политики. Если решение останется в силе, это сделает практически невозможным для любого лица, против которого введены санкции правительством Великобритании, успешно обжаловать их в суде", – сказали они.

В Великобритании правительство пока выиграло все судебные иски, поданные объектами санкций.

Напомним, что недавно в СМИ писали, что правительство США обратилось к судье с просьбой разрешить выставить на аукцион судно стоимостью 325 миллионов долларов, которое оно конфисковало в рамках широкомасштабных санкций, введенных против России после ее неспровоцированного вторжения в Украину. Речь идет об огромной яхте российского олигарха Сулеймана Керимова.