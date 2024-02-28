Втратили 80% контрактів із Заходом: "Роскосмос" розпродає майно на 11,4 млрд, — ЗМІ

За словами глави "Роскосмосу" Юрія Борисова, за минулий рік корпорація втратила контрактів із західними партнерами на 180 млрд руб. Було на три пуски менше, ніж у 2022-му.

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Після повномасштабного вторгнення в Україну російських військ держкорпорація "Роскосмос" втратила близько 80% доходів від співпраці із закордонними клієнтами. З цієї причини непрофільні активи вартістю понад 11,4 млрд руб. збираються продати. Про це пише "РБК" з посиланням на заяву представника держкорпорації.

Повідомляється про 150 об'єктів різного призначення, серед іншого земельно-майнових комплексів, пансіонатів і баз відпочинку.

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У 2024 році планується продати об'єкти в Москві та Московській області, Краснодарському краї, Самарі, Тверській області та низці інших регіонів. Вторговані кошти мають піти на "поліпшення фінансово-економічного стану підприємств" держкорпорації.

Продати збираються комплекс будівель у підмосковних Хімках, який входить до держкорпорації "Науково-виробниче об'єднання ім. С. О. Лавочкіна". С. О. Лавочкіна". Вартість площі 1,8 га оцінюють у 652 млн руб.

У Сочі "Роскосмос" планує продати 75,66% акцій пансіонату "Курорт Макопсе" за 332 млн руб.

Буде виставлено на продаж майновий комплекс у Москві за 1,79 млрд руб., пансіонати "Восход" у Підмосков'ї тощо.

За минулий рік "Роскосмос" розпродав схожих активів на понад 6,5 млрд руб., зазначив представник корпорації. У грудні продали територію комбінату харчування "Космос", у січні — Московський завод електромеханічної апаратури (МЗЕМА) за 2,68 млрд руб.

Наприкінці 2023 року керівник "Роскосмосу" Юрій Борисов повідомив про втрату контрактів із західними партнерами загальною вартістю 180 млрд руб. За рік корпорація провела 19 пусків, що на 3 менше, ніж у 2022-му.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року повідомлялося, що виробник субмарин для флоту РФ звільнив гендиректора через збитки на 20 млрд руб.

Також, згідно з журналістським розслідуванням, колишній український політик Віктор Медведчук із дружиною беруть участь у переділі власності у РФ і на Донбасі.