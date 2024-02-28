За словами журналістів, Євросоюз продовжує так чи інакше імпортувати російські морепродукти на 1 млрд доларів. До ресторанів і супермаркетів США та ЄС російська риба потрапляє з Південної Кореї.

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Незважаючи на те, що низка галузей російської промисловості зазнала санкцій, деякі важливі галузі не постраждали. Про це повідомляє Al Jazeera.

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"Санкції працюють. І навряд чи існує якась альтернатива, яка працювала б ефективніше. Але вони не працюють на повну потужність", — сказала в інтерв'ю журналістам Агія Загребельська, керівниця відділу національного антикорупційного агентства уряду України.

Російська рибна промисловість була лише частково заблокована Вашингтоном і незначно — Євросоюзом, який продовжує імпортувати російські морепродукти на 1 млрд доларів.

"Чи варті життя кількох сотень українців краба або лосося?" — вдається в питання Загребельська.

З лютого 2022 року ЄС ухвалив 13 санкційних пакетів проти РФ, але вони не поширюються на більшу частину продуктів.

Російська рибна промисловість — вартістю мільярди доларів — продовжила наповнювати минтаєм або тріскою рибні ринки та ресторани Європи та США.

Рибний ринок

США включили російські морепродукти до санкцій у березні 2022 року. Наприкінці минулого року з'явилися додаткові заборонні заходи щодо морепродуктів російського походження, перероблених в інший продукт у третій країні. Нові санкції спрямовані на закриття цих лазівок.

Росія не могла експортувати морепродукти безпосередньо до США, тому товар кораблями відправляли на перероблення в Південну Корею або Китай.

За словами Стефані Медсен, голови американської Асоціації морського перероблення, російська риба потрапляє в ЄС і США під іншими марками.

Медсен повідомила американському Конгресу, що кошти від експорту російської риби безпосередньо йдуть на фінансування війни. У 2023 році російські експортні мита на рибу і 3,97 мільярда доларів від аукціонів з розподілу квот на вилов минтая і крабів пішли на підтримку російських військ.

"Більшість американських споживачів не підтримують війну в Україні", — пояснила Саллі Йозелл, директор програми екологічної безпеки аналітичної компанії Stimson Center.

За її словами, жителі США почувалися б дуже ніяково, якби знали, що в рибних паличках або рибних сендвічах, які вони їдять на ланч, є російський минтай.

Відмивання рибних грошей

Попри санкції, гарантувати, що риба не потрапить на ринки Європи або США, складно. Походження морепродуктів не завжди вдається відстежити.

Представники Фонду екологічної справедливості (Environmental Justice Foundation) Великої Британії заявили, що багато країн ЄС дуже мало перевіряють імпорт морепродуктів. Таким чином, імпорт, по суті, не регулюється і незаконно і негласно потрапляє на ринки ЄС.

Щодо системи, яку використовують у США, Йозелл зазначила, що обов'язкові ліцензії на вилов, які показують походження риби, — це лише файли PDF, якими легко маніпулювати.

За її словами, хоча США з 2018 року відстежують незаконний видобуток морепродуктів у рамках програми моніторингу Seafood Import Monitoring Program, перевіряється тільки 13 видів, і серед них немає деяких російських морепродуктів. Зокрема, минтая і палтуса.

Це означає, що навіть у США, де російські морепродукти під забороною, риба в ресторанах або супермаркетах може підтримувати російську економіку.

Гус Пастур, президент рибної Асоціації переробників і торговців рибою (AIPCE), зазначив, що ЄС імпортує близько 740 000 тонн минтая, третина надходить безпосередньо з Росії, ще третину ЄС отримує з Китаю, а 95% китайського імпорту — російського походження.

За даними російських ЗМІ, 2022 року Росія збільшила експорт риби в ЄС на 18% і ще на 13% — 2023 року, що стало історичним максимумом.

Порт Пусан у Південній Кореї

Перш ніж потрапити на західні ринки, багато російських уловів роблять зупинку в південнокорейському порту Пусан, одному з найбільших у світі. Після початку повномасштабної війни в порту спостерігалося значне зростання постачання російських морепродуктів.

Для порівняння, 2021 року російські судна не завозили до Пусана палтус — порівняно дорогу білу рибу, яку виловлюють у Баренцевому морі. Але 2023 року порт імпортував уже понад 11 тисяч тонн цієї риби.

Рибний ринок у Пусані Рибний ринок у Пусані Рибний ринок у Пусані

Частина риби опиняється на ринку Південної Кореї, але того ж року експорт палтуса з Кореї до США і Китаю значно зріс.

У 2023 році Південна Корея імпортувала з РФ 213 000 тонн морепродуктів порівняно з 439 000 у 2022 році та 185 000 у 2020 році.

Корейський експорт риби в Європу і США різко збільшився. З 2021 по 2022 рік експорт мороженого оселедця у США зріс на 99%, а експорт філе в Німеччину — на 541%.

Нагадаємо, що США не вводять серйозні санкції проти РФ, побоюючись за свою економіку.

Також повідомлялося, що 23 лютого Джо Байден оголосив нові обмеження щодо РФ.