"З бідності не вийдеш магією": президент Аргентини пояснив, як витягне економіку з кризи

У бюджеті Аргентини різко скоротили соціальні виплати та пенсії. Президент Хав'єр Мілей впевнений, що не треба зупинятись — він планує відпустити курс валют.

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Аргентина зможе вибратись з економічної кризи, якщо буде діяти згідно з планом президента Хав'єра Мілея. Для цього політик пропонує громадянам жити виключно за законами капіталізму, а він для цього ухвалить низку указів без погодження з аргентинським парламентом. Про деталі плану Мілея розповіли на порталі Financial Times (FT).

Президент Аргентини планує запровадити "різке фіскальне корегування", навели журналісти слова політика. Він впевнений, що громадяни не будуть повставати проти режиму "жорсткої економії", бо він їм усе докладно пояснить.

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На думку Хав'єра Мілея, щоб бідняки розбагатіли, їм потрібно дотримуватись простого рецепта: накопичувати гроші, старанно працювати і жити за законами капіталізму. Узгодження з Конгресом (парламентом) буде зайвим, впевнений політик. Щоб втілити план у життя, буде достатньо його указів та розпоряджень.

"З бідності не вийдеш магією. Ви виходите з бідності за допомогою капіталізму, заощаджень і важкої праці".

Журналісти навели приклад перших успіхів, яких досягнув "колишній економіст і телевізійний експерт" — профіцит (перевищення доходів над витратами) бюджету у січні 2024 року. Причому профіцит, перший за останні 12 років, досягнули завдяки наступним трьом крокам:

скорочення виплат регіонам; замороження бюджетів; неповне підвищення пенсій і допомог з урахуванням інфляції (повний рівень інфляції становив 254%).

У статті FT вказується, що Конгрес Аргентини почав одну за одною скасовувати ініціативи президента. У відповідь Мілей написав укази, у які включив свої 1 тис. пропозицій щодо економічних реформ — він впевнений, що на правильному шляху. Наступний крок після скорочення витрат — "скасування валютного контролю". Водночас наголосив, що очікує позитивного рішення Міжнародного валютного фонду щодо цього питання.

"Ми готові повернути всі реформи після 11 грудня 2025 року. Ми надіслали 1000, але нам потрібно представити ще 3000", — заявив Мілей.

Економіка Аргентини — деталі

Зазначимо, журналісти FT опублікували графік рівня інфляції в Аргентині з 2018 по 2024 рр. На графіку помітне невпинне зростання, яке "злетіло" в кінці 2023 року.

Економіка Аргентини — рівень інфляції Фото: FT

Аргентина має низку інших викликів, пояснюється у статті. Наприклад, виплати власникам державних облігацій 5,5 млрд дол. (у 2025 році). Крім того, якщо виконати певні вимоги МВФ, можна позичити 44 млрд дол., які допоможуть країні втриматись.

Зазначимо, Хав'єр Мілей переміг на президентських виборах в Аргентині у листопаді 2023 року. На інавгурацію з'їхались десятки лідерів країн світу, серед них був президент України Володимир Зеленський. Зеленський висловив підтримку новому очільнику держави, а також встиг сказати кілька слів прем'єр-міністру Віктору Орбану, який кількома днями раніше вкотре заблокував виділення Україні допомоги ЄС.

Нагадуємо, 10 січня президент Аргентини висміяв ООН, заявивши, що ця організація світу не потрібна. 29 лютого політик заявив, що планує у Південній Америці провести мирний саміт щодо війни в Україні.