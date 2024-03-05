"Всерйоз розглядають": РФ за допомогою Китаю планує побудувати АЕС на Місяці (відео)

За словами глави "Роскосмосу" Юрія Борисова, сонячні панелі не виробляють достатньо електроенергії для майбутніх місячних поселень. Але енергії атома вистачить.

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Глава російського космічного агентства "Роскосмос" Юрій Борисов заявив, що Москва і Пекін "серйозно розглядають" будівництво атомної електростанції на поверхні Місяця. Проєкт можуть запустити у 2033-35 роках. Про це повідомляють "Известия".

Росія і Китай працюють над спільною місячною програмою і сподіваються, що цей проєкт одного разу дасть змогу заселити Місяць.

"Сьогодні серйозно розглядаємо проєкт", — заявив він. У період 2033-2035 планується з китайськими колегами доставити та встановити на місячній поверхні енергетичну установку.

За словами Борисова, сонячні панелі не виробляють достатньо електроенергії для майбутніх місячних поселень, але енергії атома вистачить.

За його словами, це серйозний виклик, і все має відбуватися в автоматизованому режимі, без присутності людини.

Космічний корабель корабля на ядерному паливі

Борисов також розповів про плани будівництва космічного корабля на ядерному паливі. За його словами, всі технічні питання щодо цього проєкту вже вирішені, за винятком способу охолоджувати реактор.

Повідомляється, що величезна, циклопічного вигляду конструкція завдяки ядерному реактору і потужних турбін зможе перевозити значний вантаж з однієї орбіти на іншу, збирати космічне сміття і брати участь в інших завданнях.

Нагадаємо, що перша російська місія на Місяць за останні 47 років провалилася минулого року. Апарат "Луна-25" вийшов з-під контролю і розбився.

Також повідомлялося, що Пекін заявляє про плани відправити першого китайського астронавта на Місяць до 2030 року.