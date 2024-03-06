Оголосили війну владі: банди Гаїті атакували аеропорт та поліцейську академію (відео)

Експоліцейський на прізвисько Барбекю, який очолює одразу дев'ять банд, попередив, що якщо прем'єр-міністр країни не піде у відставку — в країні розпочнеться справжня війна.

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В Гаїті банди оголосили війну прем'єр-міністру Аріелю Анрі і напали на поліцейську академію та головний аеропорт країни. Літак Анрі, який повертався із закордонного турне, змушений був приземлитися на сусідньому острові Пуерто-Ріко. Про це повідомляє ВВС.

Голова конгломерату дев'яти банд, експоліцейський Джиммі Шеризьє на прізвисько Барбекю, у вівторок, 5 березня, зібрав журналістів і заявив їм, що якщо прем'єр не піде, в країні почнеться війна.

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"Якщо Аріель Анрі не піде у відставку, якщо міжнародне співтовариство продовжить підтримувати його, то ми почнемо рухатися просто до громадянської війни, яка призведе до геноциду", — заявив Барбекю, який перебуває під санкціями ООН за порушення прав людини.

5 березня банди атакували в столиці Гаїті, Порт-о-Пренсі, поліцейську академію, де навчаються понад 800 кадетів. Поліція оголосила, що штурм було відбито.

За словами очевидців, постріли лунали і біля головного аеропорту країни в Порт-о-Пренсі — міжнародного аеропорту імені Туссена Лувертюра.

З аеропорту намагалися вилетіти 250 кубинців, але не змогли.

"Ми вже мали сідати в літак, але вони знайшли в літаку дірку від кулі", — розповів один з пасажирів.

Аеропорти Гаїті зараз охороняють солдати.

Прем'єр-міністр Гаїті Аріель Анрі минулого тижня полетів спочатку на регіональний форум у Гайану, а потім — в Кенію, підписувати угоду про відправку в Гаїті міжнародного поліцейсько-військового контингенту. Але план Кенії направити 1000 поліцейських, щоб допомогти стримати насильство, зупинився після того, як Верховний суд Кенії заблокував його.

За відсутності прем'єра Барбекю оголосив йому війну. Банди напали на кілька поліцейських дільниць, а також на дві в'язниці в Порт-о-Пренсі, з яких випустили кілька тисяч ув'язнених. Під час нападу на в'язниці загинули близько десятка людей. Після цього уряд оголосив надзвичайний стан і комендантську годину.

Лише близько 100 ув'язнених залишилися в своїх камерах Національної пенітенціарної колонії, повідомили представники в'язниці. Серед тих, хто залишився на місці, було 17 колумбійських колишніх солдатів, підозрюваних у вбивстві президента Моїса. На відео вони благали про допомогу, кажучи, що інші ув'язнені намагаються змусити їх вийти з камер і збираються використовувати їх "як гарматне м'ясо".

Міністерство закордонних справ Колумбії пізніше оголосило, що 17 солдатів було переведено до іншої в'язниці.

Тисячі в'язнів залишаються на волі.

Протягом кількох днів про місцезнаходження Аріеля Анрі нічого не було відомо, але у вівторок, 5 березня, влада Пуерто-Ріко підтвердила, що літак Анрі приземлився у них.

Перед цим, за даними преси, прем'єру, що летів з Нью-Джерсі, відмовила в посаді Домініканська Республіка — ця країна займає більшу частину острова Еспаньола, на якому розташовано і Гаїті.

Нагадаємо, що поліція Італії заарештувала банду з шести ймовірних грабіжників віком 60-70 років, відомих у злочинному світі Риму. Чоловіки здійснили серію збройних пограбувань поштових відділень у місті.