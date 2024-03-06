Объявили войну власти: банды Гаити атаковали аэропорт и полицейскую академию (видео)

Экс-полицейский по прозвищу Барбекю, который возглавляет сразу девять банд, предупредил, что если премьер-министр страны не уйдет в отставку — в стране начнется настоящая война.

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В Гаити банды объявили войну премьер-министру Ариэлю Анри и напали на полицейскую академию и главный аэропорт страны. Самолет Анри, который возвращался из зарубежного турне, вынужден был приземлиться на соседнем острове Пуэрто-Рико. Об этом сообщает ВВС.

Глава конгломерата девяти банд, экс-полицейский Джимми Шеризье по прозвищу Барбекю, во вторник, 5 марта, собрал журналистов и заявил им, что если премьер не уйдет, в стране начнется война.

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На Гаити ввели чрезвычайное положение: из тюрьмы сбежали тысячи преступников

"Если Ариэль Анри не уйдет в отставку, если международное сообщество продолжит поддерживать его, то мы начнем двигаться просто к гражданской войне, которая приведет к геноциду", — заявил Барбекю, который находится под санкциями ООН за нарушение прав человека.

5 марта банды атаковали в столице Гаити, Порт-о-Пренсе, полицейскую академию, где обучаются более 800 кадетов. Полиция объявила, что штурм был отбит.

По словам очевидцев, выстрелы раздавались и возле главного аэропорта страны в Порт-о-Пренсе — международного аэропорта имени Туссена Лувертюра.

Из аэропорта пытались вылететь 250 кубинцев, но не смогли.

"Мы уже должны были садиться в самолет, но они нашли в самолете дырку от пули", — рассказал один из пассажиров.

Аэропорты Гаити сейчас охраняют солдаты.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри на прошлой неделе полетел сначала на региональный форум в Гайану, а затем — в Кению, подписывать соглашение об отправке в Гаити международного полицейско-военного контингента. Но план Кении направить 1000 полицейских, чтобы помочь сдержать насилие, остановился после того, как Верховный суд Кении заблокировал его.

В отсутствие премьера Барбекю объявил ему войну. Банды напали на несколько полицейских участков, а также на две тюрьмы в Порт-о-Пренсе, из которых выпустили несколько тысяч заключенных. Во время нападения на тюрьмы погибли около десятка человек. После этого правительство объявило чрезвычайное положение и комендантский час.

Лишь около 100 заключенных остались в своих камерах Национальной пенитенциарной колонии, сообщили представители тюрьмы. Среди тех, кто остался на месте, было 17 колумбийских бывших солдат, подозреваемых в убийстве президента Моиса. На видео они умоляли о помощи, говоря, что другие заключенные пытаются заставить их выйти из камер и собираются использовать их "как пушечное мясо".

Министерство иностранных дел Колумбии позже объявило, что 17 солдат были переведены в другую тюрьму.

Тысячи заключенных остаются на свободе.

В течение нескольких дней о местонахождении Ариэля Анри ничего не было известно, но во вторник, 5 марта, власти Пуэрто-Рико подтвердили, что самолет Анри приземлился у них.

Перед этим, по данным прессы, премьеру, летевшему из Нью-Джерси, отказала в должности Доминиканская Республика — эта страна занимает большую часть острова Эспаньола, на котором расположено и Гаити.

Напомним, что полиция Италии арестовала банду из шести вероятных грабителей в возрасте 60-70 лет, известных в преступном мире Рима. Мужчины совершили серию вооруженных ограблений почтовых отделений в городе.