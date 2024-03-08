Випиває, а потім постить: Медведєв пише скандальні пости після поставок вина з Італії, — ЗМІ

Російські журналісти з'ясували, що виноградники Медведєва в Італії ніяк не постраждали від санкцій, й вино регулярно завозять до Росії через різні фірми-"прокладки".

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Попри санкції, вино з італійських виноградників колишнього російського президента і заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва продовжують постачати в Росію. Про це пише видання The Insider, пов'язуючи постачання вина з його постами в Telegram.

"Днями Дмитро Медведєв знову опинився в центрі публічної уваги і знову у зв'язку з висловлюваннями, що викликають непереборне почуття сорому і незручності за колишнього президента. У синьому френчі в стилі Ангели Меркель він виступив перед учасниками Всесвітнього фестивалю молоді та, крім іншого, називав європейців рабами й тваринами, супроводжуючи це "фотожабами" зі спотвореними обличчями європейських лідерів зі свого Telegram-каналу", — ідеться в матеріалі.

Фото: The Insider

Російські журналісти зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Медведєв виступає зі злісними заявами досить регулярно. Можливо, це якось пов'язано з тим, що його легендарні виноградники не постраждали від санкцій, і в Росію продовжує надходити стабільний потік італійського вина, припускає видання.

Тосканську виноробню Fattoria della Aiola ФБК вперше пов'язали з Дмитром Медведєвим у 2017 році. На той момент бізнес в Італії було зареєстровано на кіпрський офшор Furcina LTD, він належав Іллі Єлісєєву (однокласнику, довіреній особі та найкращому другу Медведєва). Наразі структура власності Fattoria Della Aiola Societa Agricola A R.l. (Італія) змінюється. Замість кіпрського офшору з'явився інший, але частина акцій належить безпосередньо Єлісєєву, переконане видання.

Щодо Єлісєєва діють санкції з боку США, Великої Британії, Канади, України та Нової Зеландії, але не з боку ЄС. У результаті багаті однокурсники Медведєва вільно володіють виноробнями в Італії.

Фото: The Insider

Навіть після початку вторгнення Дмитро Медведєв продовжував отримувати вино з італійських виноробень: за даними ImportGenius, вина Fattoria della Aiola прибули в Росію 17 червня 2022 року. Товар доставила з Латвії компанія Wellman Logistics, а одержувачем стало ТОВ "Рю де Вин", яке за ланцюжком належить АТ "Скаристий берег". Засновником цієї компанії був підконтрольний Медведєву фонд "Соцгоспроект".

Фото: The Insider

Лише через два дні після прибуття італійського вина Медведєв у Telegram передбачив загибель ЄС, назвавши голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн "тіткою".

Фото: The Insider

Наступний вантаж з італійської виноробні Медведєва прибув до Росії через місяць, 18 липня. Відправником вантажу була компанія SIA Lion Wine, а одержувачем — московська компанія Lion Wine. Пляшки були ввезені під виглядом "зразків".

"Невідомо, чи брав участь у пробах сам винороб Медведєв, але за кілька днів після того, як пляшки перетнули кордон, він пише пост із переліком "гріхів" Заходу, в якому використовує такі вирази, як "європейські дурні", "дідусь із деменцією" (про президента США, а не те, що ви могли подумати), "міські божевільні" (про керівництво ЄС)", — ідеться в розслідуванні.

Фото: The Insider

А 13 жовтня 2022 року в Росію вже було ввезено значну кількість вина Fattoria della Aiola. Щоправда, ввезено її було не компанією Rue de Vin, яка мала особисті стосунки з Медведєвим, як спочатку, а великим імпортером алкоголю Mistral Arco.

Фото: The Insider

Лише через кілька днів після того, як вино пройшло митницю, Медведєв уже готував новий пост про "бандерівських виродків".

У січні 2023 року "зразок" вина з виноробні Медведєва в Тоскані ввезла компанія MB Group Impex. Через кілька днів після того, як вино потрапило в Росію, Медведєв знову зробив образливі пости в Telegram:

Фото: The Insider

Як встановили журналісти, афілійована з Медведєвим компанія Rue de Vin також ввозила в Росію зразки інших італійських вин. Наприклад, у липні 2023 року вона закупила вино Vinicola Mediterranea. Наступного дня після постачання Медведєв написав: "Ядерний апокаліпсис не тільки можливий, а й цілком імовірний".

"Внесення виноградника Медведєва до списку санкцій могло б знизити рівень токсичності в соціальних мережах. Однак у цьому випадку компанія "Скаристий берег" (тобто сам Медведєв) володіє власним виноробним господарством у Краснодарському краї. Вона виробляє 150 000 пляшок вина на рік", — резюмує видання.

Нагадаємо, колишній президент Росії та заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що шкодує про те, що під час робочого візиту президента України Володимира Зеленського до Одеси з прем'єром Греції ракета не влучила в його кортеж.

Також нагадаємо, що в грудні 2023 року Медведєв писав у своєму Telegram, що існує загроза початку Третьої світової війни внаслідок зіткнення РФ і США. У своєму пості в Telegram Медведєв зазначив, що така загроза не була настільки реальною з моменту Карибської кризи. Він також назвав Україну "другорядною державою, що перебуває у стадії розпаду", на яку президент США Джо Байден просить гроші у Конгресу.