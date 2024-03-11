Президент Франції втретє відклав свій візит до України, — Reuters

Перенесення візиту французького президента відбулося через кілька днів після того, як РФ атакувала Одесу під час перебування там Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Греції.

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Лідер Франції Емманюель Макрон вже втретє переніс свій візит до України. Тепер очікується, що він повинен відбутися впродовж "найближчих тижнів", пише Reuters.

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Зокрема у матеріалі зазначається, що, згідно з заявою Макрона, ще минулого місяця він планував взяти участь у підписанні двосторонньої угоди з українським президентом Володимиром Зеленським. Однак потім цю поїздку відклали. Згодом Зеленський здійснив візит до Парижу, де і відбулося укладання угоди.

У коментарі Reuters дипломати повідомили, що другу дату планували на початок березня. Однак її згодом також перенесли на кінець цього тижня, після чого стало відомо про чергову зміну строків.

"Очільники двох держав дійшли згоди щодо необхідності підтримки тісного контакту, зокрема стосовно візиту президента до України, який повинен відбутися найближчими тижнями", — повідомили у пресслужбі Макрона.

Крім того, відомо, що рішення про перенесення візиту було прийняте за декілька днів після того, як РФ обстріляла Одесу під час перебування там президента України Володимира Зеленського та прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

"В планах Макрона був також візит до Одеси", — наголошують журналісти.

Президент Франції вивчає варіант розширення поїздки до Києва разом з лідерами інших країн

За даними двох дипломатичних джерел, наразі президент Франції вивчає питання щодо розширення поїздки та залучення до неї керівництво інших держав Заходу, які погодяться до неї долучитися, а не лише двосторонній візит. Такий крок, вважає Макрон, допоможе продемонструвати єдиний погляд серед союзників та солідарність з Україною.

Як відомо, вчора, 10 березня, у Зеленського відбулася телефонна розмова з Макроном. Серед питань, які обговорювали лідери держав, була підготовка до майбутньої зустрічі в Україні.

Раніше повідомлялося, що Макрон мав намір відвідати Україну 13-14 лютого. Проте, за інформацією Єлисейського палацу, його було перенесено з міркувань безпеки.

Також на пресконференції у січні президент Франції анонсував постачання Україні 40 ракет SCALP дальнього радіуса польоту та декількох сотень бомб.