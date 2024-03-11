У Польщі знайшли мертвим 4-річного хлопчика з України: правоохоронці поділилися деталями

За словами речниці окружної прокуратури в Конині Єви Возняк, поки що слідство не може підтвердити або спростувати, що до смерті причетні треті особи. Опитати батьків ще не вдалося.

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У Польщі загинув 4-річний хлопчик, який був родом з України. Слідство не може підтвердити або спростувати, що до смерті були причетні треті особи. Про це пише місцеве медіа PAP.

За словами прессекретарки обласної прокуратури в Конині Єви Возняк, тіло дитини знайшли в понеділок, 11 березня. Сталося це в селі Вежбінек (Конинський район, Великопольське воєводство). Відомо, що і загибла дитина, і її батьки є громадянами України.

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"Стан трупа не вказує на причетність третіх осіб до смерті дитини, але й не дає нам змоги виключити таку причетність", — ідеться в повідомленні.

Пізніше в коментарі "Укрінформ" Єва Возняк поділилася новими подробицями з цього приводу. Вона заявила, що деталі про смерть дитини стануть відомі лише після розтину, який відбудеться в середу на території Познані.

"Розтин, можливо, щось прояснить. Зараз ми не можемо стверджувати скільки минуло часу від смерті дитини до моменту виявлення тіла", — заявила Єва Возняк.

Місце, де знайшли тіло 4-річного українця в Польщі Фото: Google Maps

Маму дитини поки що опитати не вдалося, адже вона перебуває в лікарні у важкому психологічному стані, а от із батьком слідство незабаром зможе поговорити. У сім'ї залишилася ще одна дитина — 15-річна донька жінки від першого шлюбу.

Нагадаємо, 8 січня повідомлялося, що в Польщі трагічно загинула 46-річна українка. Жінку в несвідомому стані у ванній виявила її дочка. Видимих ознак насильницької смерті на тілі померлої правоохоронці не виявили, але запідозрили, що вона могла отруїтися чадним газом від котла, який стояв у ванній кімнаті.