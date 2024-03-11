В Польше нашли мертвым 4-летнего мальчика из Украины: правоохранители поделились деталями

По словам спикера окружной прокуратуры в Конине Евы Возняк, пока что следствие не может подтвердить или опровергнуть, что к смерти причастны третьи лица. Опросить родителей еще не удалось.

Related video

В Польше погиб 4-летний мальчик, который был родом из Украины. Следствие не может подтвердить или опровергнуть, что к смерти были причастны третьи лица. Об этом пишет местное медиа PAP.

По словам пресс-секретаря областной прокуратуры в Конине Евы Возняк, тело ребенка нашли в понедельник, 11 марта. Произошло это в деревне Вежбинек (Конинский район, Великопольское воеводство). Известно, что и погибший ребенок, и его родители являются гражданами Украины.

Важно

В Польше умерли двое военных, раненные во время учений: что известно (видео)

"Состояние трупа не указывает на причастность третьих лиц к смерти ребенка, но и не позволяет нам исключить такую причастность", — говорится в сообщении.

Позже в комментарии "Укринформ" Ева Возняк поделилась новыми подробностями по этому поводу. Прокурор заявила, что детали про смерть ребенка станут известны лишь после вскрытия, которое произойдет в среду на территории Познани.

"Вскрытие, возможно, что-то прояснит. Сейчас мы не можем утверждать сколько прошло времени от смерти ребенка до момента обнаружения тела", — заявила Ева Возняк.

Место, где нашли тело 4-летнего украинца в Польше Фото: Google Maps

Маму ребенка пока что опросить не удалось, ведь она находится в больнице в тяжелом психологическом состоянии, а вот с отцом следствие вскоре сможет поговорить. У семьи остался еще один ребенок — 15-летняя дочь женщины от первого брака.

Напомним, 8 января сообщалось, что в Польше трагически погибла 46-летняя украинка. Женщину в бессознательном состоянии в ванной обнаружила ее дочь. Видимых признаков насильственной смерти на теле умершей правоохранители не обнаружили, но заподозрили, что она могла отравиться угарным газом от котла, который стоял в ванной комнате.