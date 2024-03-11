"Не є чимось новим": Столтенберг оцінив рівень загрози атак Росії на Швецію

Генсек НАТО наразі не бачить жодної безпосередньої воєнної загрози проти будь-якого члена НАТО, але закликав не втрачати пильність.

Related video

Країни-члени НАТО завжди мають бути готові до потенційних кібератак з боку Російської Федерації. До моменту набуття членства в Альянсі Швеція неодноразово була під прицілом Москви. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, 11 березня.

Відповідаючи на питання шведського журналіста під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном про те, чи варто хвилюватися зараз через неодноразові погрози на адресу Швеції, Столтенберг відповів, що союзники по НАТО завжди мають бути пильними.

"До прикладу, кібератаки на Швецію не є чимось новим. Це був постійний ризик протягом багатьох років, навіть тоді, коли Швеція була поза НАТО. Ми не бачимо жодної безпосередньої воєнної загрози проти будь-якого члена НАТО", — заявив генсек Альянсу.

Він пояснив, що частково це пов'язано з тим, що Росія зайнята агресивною війною проти України.

Очільник Альянсу вважає, що "Швеції безпечніше в НАТО, аніж поза блоком".

"НАТО має на меті переконатися, що будь-який потенційний супротивник розуміє, що напад на одного члена Альянсу спричинить відповідь з боку всього Альянсу. І мета цього – не спровокувати конфлікт, а запобігти війні, зберегти мир. І НАТО успішно робило це протягом 75 років, навіть у найхолодніші періоди холодної війни", — нагадав Столтенберг

Своєю чергою прем'єр-міністр Крістерссон заявив, що Швеція має бути напоготові. Він переконаний, що Кремль не припинить своїх атак.

"Ми не повинні бути наївними, і я думаю, що зараз ми краще, ніж будь-коли раніше, усвідомлюємо ризики, які вони становлять для нас. Тож просто будьте напоготові", — сказав він.

Нагадаємо, 11 березня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулася церемонія підняття шведського прапора. Швеція стала 32-м членом Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що два роки тому, коли президент РФ Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, він прагнув "менше НАТО й більше контролю над своїми сусідами". Натомість очільник Кремля отримав розширення Альянсу, і членство Швеції є цьому доказом.