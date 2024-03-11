"68 років їли англійці безсовісні": Путін заборонив британцям ловити рибу в Баренцевому морі

Угода, що давала змогу британським рибалкам ловити рибу, діяла з 1956 року. За твердженнями спікера Держдуми В'ячеслава Володіна, рибний раціон жителів Великобританії на 40% складається з російської тріски.

Related video

Російський президент Володимир Путін підписав закон про скасування дії угоди від 1956 року, за якою Великій Британії дозволялося ловити рибу в російській зоні Баренцевого моря. Про це повідомляє "РИА Новости".

Після рішення глави Кремля спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Путін повернув росіянам рибу, яку "68 років їли англійці, безсовісні".

"Оголосили нам санкції, а самі на 40% свій раціон, меню рибне формують із нашої тріски. Ось тепер нехай худнуть. Розумнішають!" — зазначив Володін.

Заступник голови російського Міністерства сільського господарства Максим Увайдов назвав односторонньою угоду, підписану між СРСР і Великою Британією, яка продовжувала діяти з РФ як правонаступницею Союзу.

З його слів, воно надавало права тільки "нашим партнерам", але можливість російських рибалок воно не розширювало.

Повідомляється, що під час відмови від угоди російські парламентарії враховували й кроки Великої Британії у двосторонній торгівлі з РФ. Лондон ввів додатковий 35-відсотковий тариф на ввезення низки російських товарів. Підвищене мито поширюється на: залізо, сталь, добрива, деревину, цемент, мідь, алюміній, срібло, білу рибу тощо.

На британському ринку білу рибу з РФ замінили норвезькою та ісландською. Але російські компанії зайняли частку Норвегії та Ісландії на ринку в ЄС. У такий спосіб РФ збільшила експорт риби в Європу майже на 20%, до 198,8 тисячі тонн. Дохід від експорту морепродуктів з РФ оцінюють у 940 млн євро.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, після 2022 року російський рибний бізнес розквітнув.

Також повідомлялося, що Росія готує претензії на території США в Беринговій протоці.