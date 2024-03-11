"68 лет ели англичане бессовестные": Путин запретил британцам ловить рыбу в Баренцевом море

Соглашение, разрешавшее британским рыбакам ловить рыбу, действовало с 1956 года. По утверждениям спикера Госдумы Вячеслава Володина, рыбный рацион жителей Великобритании на 40% состоит из российской трески.

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Российский президент Владимир Путин подписал закон об отмене действия соглашения от 1956 года, по которому Великобритании разрешалось ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Об этом сообщает "РИА Новости".

После решения главы Кремля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Путин вернул россиянам рыбу, которую "68 лет ели англичане, бессовестные".

"Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют. Умнеют!" — отметил Володин.

Замглавы российского Министерства сельского хозяйства Максим Увайдов назвал односторонним соглашение, подписанное между СССР и Великобританией, которое продолжало действовать с РФ как правопреемницей Союза.

С его слов, оно предоставляло права только "нашим партнерам", но возможность российских рыбаков оно не расширяло.

Сообщается, что при отказе от соглашения российские парламентарии учитывали и шаги Великобритании в двусторонней торговле с РФ. Лондон ввел дополнительный 35-процентный тариф на ввоз ряда российских товаров. Повышенная пошлина распространяется на: железо, сталь, удобрения, древесину, цемент, медь, алюминий, серебро, белую рыбу и пр.

На британском рынке белую рыбу из РФ заменили норвежской и исландской. Но российские компании заняли долю Норвегии и Исландии на рынке в ЕС. Таким образом РФ увеличила экспорт рыбы в Европу почти на 20%, до 198,8 тысяч тонн. Доход от экспорта морепродуктов из РФ оценивается в 940 млн евро.

Напомним, что, по данным СМИ, после 2022 года российский рыбный бизнес расцвел.

Также сообщалось, что Россия готовит претензии на территории США в Беринговом проливе.