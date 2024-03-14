"Епічні кадри": у російській Твері спалахнула багатоповерхівка, — росЗМІ (відео)

За попередніми даними, зайнявся утеплювач і бітум. У російському МНС запевняють, що обійшлось без жертв.

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У Твері сталася пожежа в недобудованому багатоквартирному житловому будинку. Про інцидент у четвер, 14 березня, повідомив російський Telegram-канал SHOT.

За попередньою інформацією, спалахнув бітум і утеплювач, а вогонь за лічені хвилини охопив усю будівлю на Бурашівському шосе.

На місці працюють екстрені служби.

Російське інформаційне агентство "РИА Новости" з посиланням на МНС Російської Федерації повідомило, що постраждалих немає і пожежу вже загасили.

Великий стовп чорного диму виднівся з різних районів міста. Користувачі соцмереж уточнили, що пожежа сталася на будмайданчику у мікрорайоні Південний-Д. Зайнявся довгобуд ЖК "Атмосфера" забудовника "Іллідіум". Очевидці діляться фотографіями того, що відбувається в соцмережах. А в федеральному ЗМІ "Звезда", яким опікується Міністерство оборони РФ, фото й відео з пожежею назвали "епічними кадрами".

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 березня на території аеропорту в місті Сочі сталася потужна пожежа. Пресслужба летовища повідомила, що загоряння нібито було спланованим для відпрацювання гасіння пожежі. Місцеві пабліки ділилися відео з місця події, де було видно дим і полум'я над аеропортом.

11 березня у Підмосков'ї загорівся склад з будматеріалами. У селищі Родники Московської області розгерметизувався контейнер із паливно-мастильним матеріалом. На складі обвалилася покрівля. Вогонь охопив 700 квадратних метрів.