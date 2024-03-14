"Эпические кадры": в российской Твери вспыхнула многоэтажка, — росСМИ (видео)

По предварительным данным, загорелся утеплитель и битум. В российском МЧС уверяют, что обошлось без жертв.

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В Твери произошел пожар в недостроенном многоквартирном жилом доме. Об инциденте в четверг, 14 марта, сообщил российский Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, вспыхнул битум и утеплитель, а огонь за считанные минуты охватил все здание на Бурашевском шоссе.

На месте работают экстренные службы.

Российское информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на МЧС Российской Федерации сообщило, что пострадавших нет и пожар уже потушен.

Большой столб черного дыма виднелся из разных районов города. Пользователи соцсетей уточнили, что пожар произошел на стройплощадке в микрорайоне Южный-Д. Загорелся долгострой ЖК "Атмосфера" застройщика "Иллидиум". Очевидцы делятся фотографиями происходящего в соцсетях. А в федеральном СМИ "Звезда", которым занимается Министерство обороны РФ, фото и видео с пожаром назвали "эпическими кадрами".

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Напомним, 14 марта на территории аэропорта в городе Сочи произошел мощный пожар. Пресс-служба аэропорта сообщила, что возгорание якобы было спланированным для отработки тушения пожара. Местные паблики делились видео с места происшествия, где было видно дым и пламя над аэропортом.

11 марта в Подмосковье загорелся склад со стройматериалами. В поселке Родники Московской области разгерметизировался контейнер с горюче-смазочным материалом. На складе обвалилась кровля. Огонь охватил 700 квадратных метров.