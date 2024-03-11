"Работники регулярно курили": в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)

В поселке Родники Московской области площадь пожара составила почти 1000 квадратных метров. По информации МЧС РФ, обошлось якобы без пострадавших.

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В понедельник, 11 марта, в поселке Родники Московской области начался пожар на складе со стройматериалами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram.

"В Подмосковье сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на складе. В поселке Родники огонь охватил склад со стройматериалами", — говорится в сообщении.

В МЧС РФ отметили, что по состоянию на 9:10 (по киевскому времени) площадь пожара составила 700 квадратных метров. Предварительно, обошлось без пострадавших.

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Позже стало известно, что во время пожара на складе произошло обрушение кровли. Кроме этого, разгерметизировался контейнер с горюче-смазочным материалом

"Жидкость разлилась и воспламенилась на 400 квадратных метрах", — рассказали в МЧС.

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Также по информации спасателей, огонь распространился на соседнее административное здание — 100 квадратных метров. К месту инцидента направили передвижную лабораторию для контроля замеров вредных веществ в воздухе.

В 10:30 (по киевскому времени) в МЧС заявили, что пожарным удалось локализовать пожар в Подмосковье, площадь составила 970 квадратных метров.

По информации российского издания SHOT, пожар мог произойти из-за непогашенного окурка.

"Работники регулярно курили в ангаре, несмотря на то, что вокруг были емкости с бензином, краской и деревянные изделия. К моменту возгорания внутри находились 8 человек, предварительно, никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 марта в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в районе аэропорта "Пулково". В соцсетях сообщили, что огонь охватил площадь территории промышленной зоны Горелово в 1000 квадратных метров, у здания частично обвалилась крыша и стены.

6 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что БПЛА атаковали склад горюче-смазочных материалов в Железногорском районе. По его словам, пострадавших якобы нет.