В Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар вблизи аэропорта: подробности (видео)

По предварительной информации, огонь поднялся в промзоне. В здании обвалились крыша и стены. Есть пострадавшие. В аэропорту "Пулково" временно отменили рейсы, пишут российские СМИ.

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В воскресенье, 10 марта, в российском Санкт-Петербурге произошел пожар в районе аэропорта "Пулково". Приостановлены полеты самолетов. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Огонь охватил ангар площадью 1000 квадратных метров на территории промышленной зоны Горелово. В здании частично обвалилась крыша и стены. Пострадали два человека. Их госпитализировали.

Очевидцы утверждают, что перед возгоранием слышали взрывы.

Столб черного дыма виднелся из разных частей города. Эпицентр возгорания — в промзоне в районе Волхонского шоссе.

В российском Министерстве чрезвычайных ситуаций заявили, что к ликвидации пожара привлекли 75 спасателей и 21 единицу техники.

Фото: скриншот

По состоянию на 16:42 в ведомстве сообщили, что пожар якобы локализовали.

В аэропорту "Пулково" объявили план "Ковер", рейсы временно отменили. Предварительно — из-за крупного пожара на юго-западе Петербурга. Об этом пишет российский Telegram-канал "Осторожно, нововости".

Ограничения на полеты ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, добавили в Росавиации.

В то же время в Минобороны РФ заявили, об уничтожении беспилотника над Ленинградской областью.

Власти региона сообщают, что дрон сбили в районе города Тосно. Это в 45 километрах от аэропорта Пулково, рядом с которым горит склад.

Связаны ли эти события, пока неизвестно.

Согласно данным из открытых источников в Горелове расположен 419-й авиаремонтный завод.

Напомним, утром 10 марта в российском Курске произошел пожар на территории нефтебазы. Также ночью неподалеку от поселка Лихма Ханты-Мансийского автономного округа в Тюменской области вспыхнул газопровод.

2 марта в Санкт-Петербурге в аэропорту "Пулково" объявляли план "Ковер" из-за угрозы атаки БПЛА. В городе прогремели два мощных взрыва.